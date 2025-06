Ogni domenica è scandita, televisivamente parlando, da appuntamenti fissi che si protraggono per l’intera stagione in compagnia del piccolo schermo; da Domenica In a Da noi a ruota libera – sponda Rai – sono i salotti che a ridosso delle stagioni ci hanno regalato interviste, siparietti, momenti scanditi da rivelazioni toccanti e da profondi ricordi. Oggi, 8 giugno 2025, una domanda forse starà accompagnando i telespettatori dopo i titoli di coda del programma condotto da Mara Venier: perchè Da noi a ruota libera non va in onda?

Francesca Fornario, chi è la giornalista ospite di Francesca Fialdini/ La lotta per l'adozione del figlio

Il perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi – 8 giugno 2025 – è fortunatamente legato ad un motivo piuttosto semplice. Come annunciato da Francesca Fialdini nel corso della scorsa domenica – con al fianco come co-conduttore d’eccezione Nek – la puntata del 1 giugno 2025 è stato l’ultima di questa stagione tv in compagnia del salotto domenicale.

Perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi 18 maggio 2025/ Salta il talk di Francesca Fialdini

Da noi a ruota libera non va in onda oggi 8 giugno, perchè: quando torna il talk di Francesca Fialdini

La staffetta con Domenica In – anche il talk di Mara Venier si è concluso, viene infatti trasmesso ‘Il meglio di…’ – è terminata, almeno per questa stagione, per Da noi a ruota libera. Ecco perchè non va in onda oggi il consueto appuntamento con Francesca Fialdini come appurato anche dai telespettatori proprio questo pomeriggio. Al suo posto infatti è in onda la replica del concerto evento a sfondo benefico ‘Con il cuore, nel nome di Francesco’, condotto da Carlo Conti e andato in onda lo scorso 24 maggio.

I Neri per Caso, chi sono/ La verità dietro il loro nome, cosa fanno ora e l'esperienza a Sanremo 2025

Appurato perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi 8 giugno 2025, con buone probabilità l’appuntamento con il talk di Francesca Fialdini tornerà il prossimo settembre. A oggi non sono noti stravolgimenti di palinsesto o nubi all’orizzonte per il futuro della trasmissione domenicale che dovrebbe dunque – è d’obbligo il condizionale – proseguire la staffetta con Domenica In anche il prossimo anno.