Damiano David durante il concerto all'Unipol Forum di Milano ha spiegato perché ha deciso di continuare il suo percorso senza i Maneskin.

Damiano David sta conquistando un incredibile successo con il suo tour mondiale, ieri sera si è esibito a Milano all’Unipol Forum dove ha ammesso che l’unico posto che gli fa provare ogni volta paura è proprio l’Italia. L’amatissimo cantante è apparso molto emozionato, ha aperto il concerto con ‘Born With A Broken Heart’ e brano dopo brano ha fatto come sempre breccia nel cuore dei suoi tantissimi fan. Durante lo show ha cantato una sola canzone in italiano, ‘La nuova stella di Broadway’, a sorpresa è entrato Cesare Cremonini per un fantastico duetto che ha fatto impazzire tutti.

Damiano David, la complicità con la fidanzata Dove Cameron allo stadio Olimpico/ Curiosa esultanza al gol...

Prima di cantanre ‘Perfect Life’ Damiano David ci ha tenuto a spiegare ai suoi affezionati fan cosa lo ha spinto a lasciare i Maneskin per continuare la sua carriera da solista. Riferendosi a quello che è successo nella sua vita negli ultimi dieci anni ha fatto sapere che è stato tutto super emozionante ma anche gigantesco e velocissimo. Col tempo però è cresciuto e si è rotto qualcosa dentro di lui, capiva di non riuscire a trasmettere ciò che voleva.

Damiano David torna nei Maneskin? La confessione dopo l'abbandono della band/ "Solo a una condizione"

Damiano David spiega perché ha scelto di continuare il suo percorso senza i Maneskin

Il noto cantante ci ha tenuto a precisare che la sua decisione non c’entra nulla con gli altri componenti della band, per risolvere quello che provava in quel momento aveva bisogno di fare qualcosa da solo. Ha ribadito che il problema era suo e doveva risolverlo da solo, non perché l’amore tra loro è finito o si odiano perché non è così.

Damiano David ha continuato dicendo che il disco che ha scritto gli ha fatto capire che era triste perché la sua vita era perfetta, però solo in apparenza. Ha poi aggiunto: “Non era la mia idea di perfezione, era l’idea di qualcun altro. E non c’entravano nulla gli altri componenti della band o di chi mi stava intorno”. Pensa che forse c’entrava la parte di sé più giovane e meno matura che non sapeva ancora cosa voleva fare nella vita. A detta sua non lo sa nemmeno adesso, sta provando alcune cose e gli piace dire che è iniziata dopo il suo nuovo disco la sua seconda vita perché ha capito molte cose. Il cantante ha concluso dicendo che adesso la sua vita si avvicina davvero molto alla sua idea di perfezione.

Damiano David ritorna con i Maneskin?/ "Quando succederà, sarò migliore"