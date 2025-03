Damiano Foti ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne nel corso dell’ultima registrazione del programma. Il cavaliere del Trono Over, che con il suo fascino ha attirati l’attenzione di molte donne in studio, ha volutamente deciso di lasciare il dating show dopo le pesanti accuse ricevute recentemente, prima da Tina Cipollari e Gianni Sperti, poi da Morena Farfante e Gloria Nicoletti.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri criticato per il bacio con Cristina/ Web in rivolta: “Una delusione”

Le anticipazioni riportate da Lollo Magazine svelano, infatti, che le due dame hanno accusato Damiano di non essere un uomo sincero. Anzi, il cavaliere avrebbe detto molte bugie sulla sua vita privata, in particolar modo sulle serate che trascorre in discoteca, dipingendosi come una persona diversa rispetto a quella che è nella realtà. Per Morena Farfante e Gloria Nicoletti, insomma, Damiano sarebbe “una persona non chiara e limpida”.

Vincenzo La Scala torna a Uomini e Donne per corteggiare Agnese/ L'ex Ilaria lo incastra: "Mi scrive ancora"

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Damiano Foti a Uomini e Donne: i due opinionisti non credono al suo racconto

Di fronte a queste accuse, Damiano Foti ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, anche in conseguenza a quanto accaduto nel corso della precedente registrazione, quando si è presentato in studio insieme ad una dama di nome Flavia. I due hanno raccontato di aver trascorso la serata insieme, partendo prima con una cena e poi in camera dove, tuttavia, avrebbero solamente dormito. Particolare, quest’ultimo, al quale non hanno creduto i due opinionisti Tina e Gianni, che hanno dunque attaccato il cavaliere. Per entrambi, è parsa poco credibile la versione di Damiano, che avrebbe invece, a loro dire, trascorso la notte con Flavia anche dal punto di vista intimo. Fatto sta che, di fronte alle nuova accuse, il cavaliere ha deciso di salutare tutti e dire addio allo studio di Canale 5. Ma sarà un addio definitivo o lo vedremo tornare?