La corsa per il serale di Amici 24 è nel suo pieno svolgimento e grazie alle anticipazioni di Superguidatv si sanno molti più dettagli sulla nuova puntata. Si prevedono novità decisamente importanti, anche perchè siamo vicinissimi alla seconda parte del programma e gli allievi stanno facendo di tutto per dare il meglio di sè stessi. Nelle ultime ore circola però una domanda che preoccupa i fan del talent di Maria De Filippi: perché Dandy, Alessia, Jacopo e Daniele sono assenti in puntata?

I quattro ragazzi, infatti, non ci saranno nella trasmissione di Amici 24 in onda domenica 16 febbraio, e questo ha allarmato subito i telespettatori ansiosi di vederli ballare e cantare. Andiamo a scoprire il perchè della loro assenza e partiamo da Jacopo Sol, il quale ha l’influenza, e per via della febbre non riesce a performare in puntata. Per quanto riguarda Daniele e Dandy, invece, si sa solo che si sono infortunati ma per ora non si hanno ulteriori dettagli sulla loro assenza. Poi c’è Alessia, la cui assenza spaventa molto i fan, ma nulla di preoccupante! La ragazza si sta dando da fare per la preparazione dei campionati di Latinoamericano.

Amici 24, anche Chiamamifaro è assente: fuori dal serale per un no della Pettinelli

Durante la puntata di Amici 24 di domenica 16 febbraio non vedremo nemmeno Chiamamifaro, la quale è fuori dal serale dato che non è riuscita a ottenere il “Sì” mancante da parte di Anna Pettinelli che l’ha rifiutata per ben due volte. Insomma, sarà una puntata di grandi assenti ma come sappiamo è normale che ad Amici succeda di incappare in infortuni o in malattie, come del resto capita nella vita quotidiana. Di certo, questo è un periodo estremamente importante dato che ci stiamo avvicinando sempre di più all’attesissimo serale di Amici 24, che inizierà a marzo.

I concorrenti si stanno dando da fare per dare il meglio di sè e secondo la registrazione di venerdì 14 febbraio si prevedono incredibili colpi di scena, dato che oltre a Nicolò, anche Chiara e Francesco hanno ricevuto la maglia oro per passare alla seconda parte della puntata. I fan sono in trepida attesa per vedere la nuova fase del programma che prevede la sfida delle tre squadre. Ognuna di queste avrà come “capitani” e coach due giudici di Amici 24, uno per la categoria canto e uno per la categoria ballo. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria?