Grandi novità ad Avanti un altro che da questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, debutta su Canale 5 alle ore 18.45 con la sua nuova stagione e alcuni importanti cambiamenti, a cominciare da un debutto a sorpresa e da un clamoroso addio. Ad entrare ufficialmente nel cast è Luca Vetrone, ex volto noto al pubblico per le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi.

Sarà lui il nuovo Bonus, in seguito al chiacchierato addio di Daniel Nilsson che, dopo tantissimi anni all’interno del programma, ha dovuto salutare il pubblico. Tanto si è parlato di questo cambiamento così improvviso, ma alla fine è stato lo stesso modello a rompere ufficialmente il silenzio.

Con un post pubblicato su Instagram pochi giorni fa, Daniel Nilsson ha annunciato il suo addio ufficiale ad Avanti un altro mettendo subito le mani avanti in merito alle reali motivazioni, onde evitare speculazioni e fake news sul suo conto: “Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma Avanti un Altro su Canale 5 dopo moltissimi anni“.

Perché Daniel Nilsson è fuori da Avanti un altro? “Sonia Bruganelli ha deciso…“

Ma perché Daniel Nilsson non è più il Bonus di Avanti un altro? Il modello ha spiegato cosa sarebbe successo e ha fatto il nome di Sonia Bruganelli che, con la sua agenzia di scouting SDL2005, si occupa dei casting del game show: “Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte“.

Sarebbe dunque l’imprenditrice e produttrice televisiva, nonché ex moglie di Paolo Bonolis, ad aver estromesso Nilsson dal suo ruolo preferendogli invece la new entry Luca Vetrone; questo, perlomeno, stando alle dichiarazioni del modello svedese, dal momento che le motivazioni ufficiali del suo addio non sono mai state svelate.

L’ex Bonus, infine, al termine del suo messaggio social ha rivolto un messaggio ai telespettatori: “Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro, danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente“.