Perché Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati?/ “Lei vola in Spagna per un nuovo reality”, lui non ci sta

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, cosa si nasconde dietro l’ennesima rottura? La segnalazione

Ennesima crisi ed ennesima rottura per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 continua a vivere alti e bassi, annunciando rotture e riavvicinamenti continui. Nelle ultime ore Daniele ha così svelato l’ennesimo allontanamento dalla venezuelana, parlando di priorità e modi diversi di vivere una storia, senza tuttavia entrare nel dettaglio. Dal Moro ha decisioni prese da Oriana che li terrebbero lontani per molto tempo; ma di cosa si tratta?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati ancora/ "Non voglio più stare con lei perché..."

A fare luce sulla questione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, spiegando che la decisione di Oriana accennata da Daniele nel suo sfogo, che li terrebbe lontani per molto, è quella di partecipare ad un altro reality, questa volta in Spagna.

Oriana Marzoli vola in Spagna per un nuovo reality? Lo sfogo di Daniele

Ecco quanto fa sapere Deianira: “In pratica mi ha detto un amico di Oriana lei dopo il Grande Fratello Vip avrebbe voluto fare tanta televisione in Italia e sperava, ovviamente, di fare anche l’opinionista.” Le cose non sono però andate come Oriana sperava: “Ora che ha capito che non farà nulla si ‘dirige’ verso la Spagna perché sicuramente farà un altro reality. Mi sembra comprensibile, ma comunque dobbiamo anche tenere presente i sentimenti di chi ci sta vicino. Speriamo trovino una quadra.”

Oriana dunque spera di fare ancora TV e avere successo, tentando la carta della Spagna. Questo però non va giù a Daniele, che infatti nel suo sfogo ha dichiarato: “La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!” Riuscirà la coppia a trovare un punto di accordo?

