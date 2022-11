Perché Daniele Dal Moro è stato male al GF Vip?/ “Visita dal cardiologo e…”

Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro svela: “Nervoso e stress…“

Daniele Dal Moro ha rivelato nuovi dettagli sul suo stato di salute, che ha provocato dubbi e preoccupazione dopo l’improvvisa uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 della scorsa domenica. Come riportato da Biccy, infatti, il ragazzo nelle ultime ore si è confidato con Wilma Goich, alla quale ha spiegato a cosa sia dovuto tale malessere: “Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà“.

Sebbene al momento il motivo effettivo del ricovero sia ancora ignoto, l’ex Uomini e donne ha la sua idea: “Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza“. E ha spiegato di essersi sottoposto alla visita di un cardiologo: “Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene“.

Daniele Dal Moro e i problemi di salute al Grande Fratello Vip 2022

La preoccupazione per Daniele Dal Moro è scoppiata domenica, quando ha improvvisamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 2022. Subito si è pensato al Covid-19, considerato il focolaio esploso tra le mura di Cinecittà. Il ragazzo ha però fatto rientro nelle ore successive escludendo la possibilità di contagio, ma lasciando più di un dubbio circa le sue condizioni di salute. Lui stesso ha preferito non parlarne, sebbene i primi dettagli sul suo temporaneo ritiro siano usciti durante una discussione con Edoardo Donnamaria.

“Non mi fate arrabbiare. Io non dovrei nemmeno alterarmi, perché ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale“, ha esclamato il concorrente. Tra le ipotesi che sono state avanzate c’era anche quella di un improvviso attacco di panico, motivo per il quale il concorrente è stato ricoverato. Ora sappiamo però che i motivi potrebbero esserci riconducibili al nervosismo: anche per questo, come rivelato durante la discussione con Donnamaria, preferirebbe non alterarsi ed evitare situazioni che potrebbero procurargli stress.











