Daniele Iaià, vincitore di ‘Too hot to handle’, ha deciso di raccontare ai suoi fan la verità sulla rottura con l’ormai ex fidanzata Ibiza Altea.

Sembrava un amore destinato a durare a lungo, lui stesso nel video pubblicato su Youtube lo racconta come una favola coinvolgente che non credeva potesse avere una fine; stiamo parlando di Daniele Iaià, reduce dalla vittoria del reality ‘Too hot to handle’ e dalla rottura con Ibiza Altea conosciuta proprio nel programma. “Avrei voluto farlo con la pantera, ma sapete com’è andata a finire”, il riferimento è proprio alla sua ex fidanzata e già l’avvio della clip mette in evidenza una sorta di rammarico per come sono andate le cose tra i due.

Anticipazioni Un Professore 3: nel cast new entry due attori amatissimi/ Chi sono e che ruolo avranno

Perchè Daniele Iaià e Ibiza Altea si sono lasciati? Una domanda che ha accomunato diversi fan nelle ultime settimane e che il vincitore di ‘Too hot to handle’ ha deciso di sciogliere senza nascondere nulla, salvo alcuni dettagli giustamente personali. Il ragazzo è partito da un racconto al miele, da come sia rimasto colpito fin da subito non solo dalla bellezza della giovane ma soprattutto dal suo modo di fare: “E’ tutto ciò che cerco in una donna, mi ha preso la sua energia, ci raccontavano della nostra vita…”.

Underwater, Italia 1/ Trama e cast del survival movie con Kristen Stewart, in onda oggi 28 agosto 2025

Daniele Iaià e la rottura con Ibizia Altea: “Amore vero, ma anche le cose belle finiscono”

Daniele Iaià – come racconta Biccy – nel video dove racconta del perchè è finita con Ibiza Altea dopo ‘Too hot to handle’ prosegue menzionando i diversi step della loro relazione. Un momento cruciale è stata la breve vacanza a Madrid: “Lì ci siamo lasciati andare, senza freni… La relazione è durata un anno, dodici mesi di puro amore, divertimento e follia”. Una descrizione simile lascia ancor più basiti pensando al fatto che, alla fine, per quanto coinvolgente anche la loro storia ha toccato i titoli di coda ed è lui stesso a sottolineare tale paradosso.

Chi era Roberto Marson, schermidore e campione paralimpico/ Vincitore di 26 medaglie ai Giochi!

“…Ci eravamo promessi tutto, ma quando siamo tornati dall’America non è successo niente” – ha spiegato Daniele Iaià nel video pubblicato su Youtube – “Non entro nei dettagli, posso dire però che nella vita tutte le cose hanno un inizio e una fine, anche le più belle”. Nessun riferimento diretto ai motivi della rottura, una giustificazione generale e nostalgica da parte del ragazzo ma che mette in evidenza quanto sia stato forte – e lo sia forse ancora oggi – il sentimento per la sua ex fidanzata Ibiza Altea. “Ci siamo amati tanto, abbiamo vissuto molte cose che rimarranno per sempre dentro e sulla pelle”.