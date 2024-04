Perché De Laurentiis vuole il rinvio di Udinese-Napoli?/ Ecco l’incredibile motivo (11 aprile 2024)

DE LAURENTIIS VUOLE IL RINVIO DI NAPOLI UDINESE, ECCO IL MOTIVO

Aurelio De Laurentiis, da sempre all’interno del mondo del cinema, non poteva non sfruttare lo Scudetto del Napoli per realizzare un film. Il presidente ci ha tenuto a fare in modo che tutto fosse perfetto e come se non bastasse ha voluto fare le cose in grande con una proiezione anticipata in città con la partecipazione di tutti i calciatori più Spalletti per venerdì 2 maggio, due giorni prima dell’uscita nelle sale. Un modo per far rivivere ai tifosi mesi magici.

Il patron azzurro avrebbe anche chiesto alla Lega, stando a quanto si legge su La Repubblica, il rinvio al lunedì successivo della sfida di campionato del suo Napoli contro l’Udinese che è prevista per il weekend del 4-5 maggio. Una casualità incredibile che però non fa impazzire De Laurentiis. Seguiranno aggiornamenti sulla risposta, ma in ogni caso i tifosi sperano che questo entusiasmo nel ricordo dello Scudetto possa portare stimoli e la spinta necessaria per puntare ad un piazzamento europeo. Al momento è ancora tutto in gioco, Champions League compresa che dista 6 punti, quelli che separano Napoli e Roma che si sfideranno al Maradona tra tre giornate.

C’È L’ANTEPRIMA DEL FILM “SARÒ CON TE” SUL TERZO SCUDETTO DEL NAPOLI: CHIESTO IL RINVIO DI NAPOLI UDINESE

La brutta stagione attuale non ha spento l’entusiasmo di Napoli e della sua gente, che continua a presenziare in massa sia al Maradona sia in trasferta. Lo Scudetto dello scorso anno rimarrà per sempre nella mente e nel cuore dei tifosi e per l’occasione, a 33 dall’ultimo trionfo, è stato realizzato un film sul trionfo azzurro.

Da ieri, 10 aprile 2024, è infatti possibile acquistare i biglietti per assistere nei cinema di tutta Italia a “Sarò con te”, la pellicola sul terzo Scudetto. Parteciperanno al film, oltre ai calciatori, anche molte figure legate a Napoli come Spalletti e Giuntoli, allenatore e direttore sportivo dello Scudetto, e personaggi dello sport, spettacolo e giornalismo come Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Paolo Condò e molti altri. Naturalmente il giorno scelto per l’uscita del film non è casuale bensì il 4 maggio, data della conquista del Tricolore in quel di Udine nel 2023.

