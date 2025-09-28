Perché Deborah Lettieri non è presente ad Amici 25? La sua esperienza nel talent è durata un solo anno, al suo posto il grande ritorno di Veronica Peparini

Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni ha visto nascere numerosi talenti sotto l’ala protettrice dei professori in cattedra, di canto e di ballo. Anche quest’anno troviamo tantissime conferme, come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ma anche un graditissimo ritorno che sicuramente farà piacere al grande pubblico: quello di Veronica Peparini.

Per anni storica professoressa di ballo, specializzata nella danza moderna, nel 2022 ha deciso di interrompere la sua avventura per concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua famiglia al fianco del futuro marito Andreas Muller e delle loro figlie Penelope e Ginevra. In particolare, durante la scorsa edizione del programma, in cattedra abbiamo trovato Deborah Lettieri che, tuttavia, quest’anno non è stata riconfermata.

La prof di ballo era subentrata all’uscente Raimondo Todaro, che a sua volta prese il posto proprio di Veronica Peparini dal 2022. Ora quest’ultima è ritornata in scena proprio “ai danni” della Lettieri, che non sarà dunque nel cast di insegnanti di Amici 25.

Deborah Lettieri, perché è fuori da Amici 25 dopo un solo anno

Deborah Lettieri fuori da Amici 25, dunque, e dopo un solo anno in cattedra. Un’esperienza breve ma intensa quella di insegnante di danza del talent, che le ha comunque permesso di rimanere nel cuore del pubblico nonostante la mancata riconferma. Anche lei, come Veronica Peparini, è specializzata nella danza moderna e ha più di una volta avuto duri confronti con Alessandra Celentano, per le visioni opposte rispetto a questa disciplina.

La sua esperienza non è stata semplicissima e ha vissuto una serie di ostacoli, incluso quello finale, che l’ha portata a rimanere senza allievi a rappresentare la sua squadra nella fase del Serale. Un’esperienza dunque non molto fortunata ma che le ha comunque permesso di conoscere i giovani talenti del futuro, crescerli a suon di insegnamenti e passione e vederli poi spiccare il volo. Compito che, da quest’oggi, toccherà nuovamente alla subentrante Veronica Peparini…