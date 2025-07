Perché Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Lui: "Mi manipolava e controllava", lei: "Vorrei tornarci insieme"

Colpo di scena per Denise e Marco un mese dopo Temptation Island 2025. I due sono usciti separati dopo che Marco ha visto dei video della sua ragazza Denise sempre più vicino al single Flavio Ubirti. Tuttavia pochi giorni dopo c’è stato il colpo di scena Marco Raffaelli e Denise Rossi hanno avuto un nuovo falò di confronto in cui il 31enne ha fatto un passo indietro. Ha ammesso di aver ripensato al loro rapporto, ha capito di essere ancora innamorato ed ha deciso di darle un’altra opportunità. Insomma il viaggio sembrava concluso con il ritorno di fiamma per Denise e Marco e invece c’è stato l’ennesimo colpo di scena.

Denise e Marco un mese dopo Temptation Island 2025 si sono lasciati. A rompere il silenzio è Marco che ha rivelato perché è finita: “Come sto? Sicuramente non bene, sto qua da solo perché quando siamo ritornati nella nostra quotidianità abbiamo avuto diversi confronti e delle discussioni. È emerso che i problemi erano gli stessi lei continuava a farmi sentire sbagliato, controllarmi, manipolarmi. Se mi arrivavano delle chiamate lei iniziava a controllarmi, chiedendomi chi è questa. Io nel mio percorso del programma mi sono comportato bene, lei non ha visto nessuno video ma questo l’ha giudicato male, come una strategia per sembrare un bravo ragazzo ma che in realtà non lo sono…Sono stato io ha decidere di andare via di casa perché ero arrivato, non ero più sereno è stata una decisione sofferta e lei mi manca tanto.” Il 31enne ha aggiunto che non ha nessun rancore nei confronti della sua ex ragazza. Ha aggiunto che durante il reality sono usciti anche tratti del suo carattere che non apprezza e di cui si vergogna.

Denise e Marco di Temptation Island 2025 un mese dopo, lei: “Mi manca, non voglio credere sia finita per sempre”

Subito dopo è Denise Rossi a rivelare perché è finita con Marco dopo Temptation Island 2025 e soprattutto come sta adesso e cos’è successo. La 37enne ha confessato: “Non sono giorni facilissimi perché sei giorni fa Marco ha deciso di lasciarmi e se ne è andato di casa. È stata una decisione sofferta perché io non volevo questa fine. Io nel mio percorso volevo smuovergli un sentimento di gelosia io poi gliel’ho spiegato che io mi sono avvicinata al single Flavio solo per fargli provare un sentimento e lui l’ha capito. Una volta fuori però lui mi ha detto ‘il mio sentimento non è alla pari del tuo e continuo a non vedere un futuro con te e sono infelice.’ Io in questo momento sto male perché sto vivendo una mancanza. Io avrei voluto una famiglia insieme a Marco ma una famiglia si costruisce sulla base di un sentimento vero e di fiducia…Io ho fatto fatidica a dimenticare un tradimento ma anche altre cose che chiedevo nel nostro rapporto ma che faticavano ad arrivare. Mi manca e io so di volere lui. Finita per sempre? Non ci voglio credere perché io l’ho vissuto questo rapporto…” Ecco svelato perché Denise e Marco si sono lasciati dopo Temptation Island 2025