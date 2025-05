L’Isola dei Famosi 2025 è partita ufficialmente ma non tutti i concorrenti annunciati hanno dato il via alla loro avventura in Honduras. Di certo non l’ha iniziata Dino Giarrusso, che è infatti assente nella puntata di debutto della nuova edizione condotta da Veronica Gentili. È stata proprio la conduttrice a rivelarlo a inizio puntata, annunciando che il giornalista e personaggio televisivo si è infortunato ancor prima di dare il via al suo primo reality.

Infortunio per Dino Giarrusso: cos’è successo all’Isola dei Famosi 2025

Non è chiaro cosa sia accaduto al concorrente: la conduttrice non ha specificato che tipo di infortunio abbia avuto Dino Giarrusso, svelandone comunque l’entità. “Nulla di grave, tornerà nella prossima puntata”, ha spiegato Gentili, rivelando dunque che l’esordio del concorrente slitta soltanto di una settimana. Sarà probabilmente lui stesso a spiegare cosa gli è accaduto quando farà il suo ingresso nella nuova palapa dell’Isola dei Famosi, nel gruppo dei Senatori. Quest’anno, infatti, il cast è diviso in due gruppi in base all’età: over 40 sono i Senatori, sotto i 40 sono i Giovani.