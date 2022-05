Perchè Don Matteo 13 non va in onda?/ Settimana prossima doppio appuntamento

Don Matteo 13 non va in onda, ecco perché

Questa sera, giovedì 12 maggio, salta il tradizionale appuntamento con “Don Matteo 13”. La fiction di Rai 1 lascia spazio alla diretta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, da Torino, con la conduzione di Lana Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Ma le vicende di don Massimo e degli altri protagonisti di “Don Matteo” torneranno settimana prossima con un doppio appuntamento: martedì 17 maggio con il settimo episodio dal titolo “Le colpe degli altri” e giovedì 19 maggio con l’ottavo episodio. Ricordiamo che la tredicesima stagione di “Don Matteo” è composta da dieci episodi e l’ultimo appuntamento è previsto per giovedì 26 maggio, sempre su Rai 1. Vediamo le anticipazioni delle prossime puntate. Occhi puntati sulle vicende della coppia Marco-Valentina che, finalmente, usciranno allo scoperto con la loro relazione.

Don Matteo 13, anticipazioni settima e ottava puntata

Nel settimo episodio di “Don Matteo 13” dal titolo “Le colpe degli altri” Valentina è felice di poter organizzare liberamente uscite con il suo fidanzato. Ma a Marco la loro differenza di età inizia a pesare: il PM cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Nardi si confida con Anna, senza sapere che la capitana è ancora innamorata di lui. Ma Anna riceve nuovamente la visita del colonnello Lucio Valente, che torna a Spoleto con una proposta inattesa e non solo… Intanto il Maresciallo Cecchini si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri e chiede a Don Massimo di liberarlo dalla iella. Nell’ottavo episodio la mamma di Federico verrà considerata la principale indiziata per il caso di un omicidio. Per aiutarla, Don Massimo inizierà ad indagare nel passato della donna. Anceschi tornerà a Spoleto e scoprirà la relazione tra Valentina e Marco: la sua reazione non sarà delle migliori…

