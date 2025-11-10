Stasera al Grande Fratello ci sarà un chiarimento tra Francesca e Donatella? Perché hanno litigato negli ultimi giorni

Basta un nulla e si accende una lite nella casa del Grande Fratello, che è attualmente un flop firmato Simona Ventura. Ma chi hanno discusso questa volta? Di chi si parlerà nella puntata di stasera? Di quello che è successo l’altra sera tra Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Quest’ultima è stata vittima di uno scherzo che molti non hanno compreso.

In pratica alla casalinga hanno puntato, lei, Jonas e Giulia, un phon acceso in faccia con l’aria calda. A quel punto la casalinga sarebbe andata nel panico intimando ai ragazzi di smetterla perché si sarebbero fatti male. Anche perché lei soffre di claustrofobia e stava sentendosi male. Dopo non si sono più rivolti la parola fino a quando il silenzio è diventato troppo pesante da sopportare.

Grande Fratello: Donatella e Francesca hanno chiarito dopo la lite?

A essere andata all’attacco ci ha pensato Francesca a muso duro contro Donatella al Grande Fratello: “Mi hai presa per i capelli”. A quel punto la casalinga ha tentato di giustificarsi dicendo di essere stata colta da un attacco d’ansia che l’ha fatta andare nel panico più totale. Secondo lei l’ha solo presa per il braccio per chiederle aiuto appunto perché le mancava l’aria.

Secondo Francesca la casalinga sarebbe una persona fin troppo permalosa alla quale non si può mai fare uno scherzo che sia uno. E che tirare i capelli a una persona non è un gioco e infatti non lo faranno mai più fino a quando condivideranno la stessa casa. La risposta di Donatella? “Sei stata la più diabolica”. Insomma, le due non hanno chiarito, ma stasera saranno interpellate dalla conduttrice.

