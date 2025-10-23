Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente il Grande Fratello 2025: cos'è accaduto alla concorrente del reality?

Un altro concorrente del Grande Fratello 2025 ha lasciato la Casa per motivi personali. Un comunicato apparso sui profili social e sul sito ufficiale del programma ha annunciato l’uscita di Donatella Mercoledisanto. “Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, si legge nel breve comunicato del Grande Fratello, che non dà ulteriori chiarimenti su quanto sta accadendo. Ciò che è certo è che Donatella, al momento in cui scriviamo, non è ancora rientrata, e probabilmente bisognerà attendere qualche giorno prima di rivederla. Ma cosa sta accadendo?

MASSIMO LOVATI NEL CAST DEL GRANDE FRATELLO?/ L'ex avvocato di Sempio: "Super Vip? Prendo quello che viene"

Il comunicato parla di ‘motivi personali’, ed è dunque probabile che sia accaduto qualcosa in famiglia che richiede la sua immediata presenza. Si parla comunque di un’uscita momentanea, il che conferma che tali motivazioni non sono a tal punto gravi da portare Donatella a dover abbandonare definitivamente la Casa.

Grande Fratello, la compagna di Domenico distrugge Benedetta: "Fate fuori quell'inutile"/ "Vergognati"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Donatella Mercoledisanto ha lasciato il Grande Fratello 2025 momentaneamente, ma sul web c’è chi critica…

Ormai è sempre più frequente che i concorrenti del Grande Fratello abbandonino momentaneamente la Casa per poi farvi ritorno dopo qualche tempo. In queste poche settimane è già accaduto con Anita Mazzotta, per il lutto della madre; poi con Francesca Carrara e adesso con Donatella. Per quanto possa essere comodo per i concorrenti per far fronte alle loro emergenze fuori dal programma, il pubblico del Grande Fratello, e in particolare quello affezionato alla formula originale del reality, ritiene questo modus operandi sbagliato. “Il GF è diventato un albergo… chi esce e chi entra. @grandefratellotv vi sembra giusto?”, è uno dei tanti commenti apparsi sotto il comunicato per l’uscita di Donatella; o ancora si legge: “Ormai vanno e vengono, é diventata una porcheria sto programma”.

Grazia Kendi e Jonas Pepe di nuovo a confronto al Grande Fratello/ "Sei ossessionata dalla vittoria"