Perché Donnamaria non è nello studio del GF Vip e Ginevra Lamborghini sì?/ Colpa di…

Edoardo Donnamaria: perchè non è nello studio del Grande Fratello Vip 2022?

Antonella Fiordelisi, chiamata nel confessionale da Alfonso Signorini nel corso della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, sperava di poter salutare ancora il fidanzato Edoardo Donnamaria. Alfonso Signorini, però, l’ha spiazzata spiegandole che, essendo stato squalificato, non poteva essere in studio. A mente fredda, la Fiordelisi ha cominciato a riflettere sulle parole di Signorini cominciando a chiedersi il motivo dell’assenza in studio del fidanzato dal momento che altre persone squalificate come Ginevra Lamborghini sono sempre state presenti e hanno avuto anche la possibilità di rientrare in casa come ospiti.

Antonella, desiderosa di poterlo vedere almeno in studio, ha chiesto rassicurazioni a Tavassi che l’ha confortata spiegandole che, sicuramente, la scelta degli autori è stata quella di non giocarsi l’ingresso in studio in una puntata in cui avrebbe avuto poco tempo. Antonella, così, si augura di poter vedere il fidanzato in studio nella puntata di lunedì 13 marzo, ma sarà davvero così?

Edoardo Donnamaria: ecco perchè non è nello studio del GF Vip

A svelare il motivo dell’assenza nello studio del Grande Fratello Vip 2022 è FanPage secondo cui tutto sarebbe riconducibile alla nuova linea editoriale di Mediaset decisa da Piersilvio Berlusconi. Dopo cinque mesi in cui sono stati tollerati vari atteggiamenti discutibili da parte di tutti, l’intervento di Berlusconi Junior ha cambiato le carte in tavola. Se, infatti, ai tempi della squalifica di Ginevra Lamborghini non c’era stato alcun intervento dei piani alti permettendo a quest’ultima non solo di entrare in studio la sera stessa della squalifica, ma anche di essere protagonista di vari blocchi in puntata, l’intervento di Berlusconi Junior ha cambiato tutto.

Secondo quanto riferisce Fanpage, “consentire a Edoardo di tornare in studio avrebbe rappresentato un’incongruenza rispetto alle scelte operate ai piani alti di Mediaset qualche settimana fa, culminate nella decisione di sospendere la replica della diretta del 6 marzo scorso su La5. La differenza tra i due casi la fa, quindi, la tempistica della nuova linea editoriale che i vertici Mediaset hanno ritenuto indispensabile il Grande Fratello adottasse”











