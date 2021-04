Perché è finita tra Adriano Panatta e Loredana Bertè?/ Colpa dell’ex tennista Borg

Adriano Panatta e Loredana Bertè, la storia è finita per l’ex tennista Borg?

Perché la storia d’amore tra Adriano Panatta e Loredana Bertè è finita? Il gossip è alle stelle e si dice che la colpa è dell’ex tennista Björn Borg. La cantante e Borg, ai tempi 16enne, si sono incontrati per la prima volta a Parigi in occasione dei Roland Garros, ai quali doveva competere proprio Panatta. In quella situazione, però, non è accaduto niente, anche se la Bertè non ha mai nascosto il fatto di aver notato in aeroporto il ragazzo. “Era bello come il sole. Lo incrociavo in aeroporto ma al tempo pensavo ad altro” ha dichiarato la cantante, scagionando Borg dall’essere la causa della rottura con Panatta.

Il tennista rivale di Adriano Panatta, quindi, non ha avuto nulla a che vedere con la fine della relazione tra i due. La coppia, infatti, si è lasciata alla fine del 1973, stesso anno in cui si sono fidanzati, mentre il legame tra Loredana e Björn è diventato ufficiale nel 1988. L’ex tennista e la cantante, quindi, hanno iniziato la relazione ben 15 anni dopo che era finita tra Adriano e Loredana, nonostante si conoscessero da anni. “Sono stato io a presentare Loredana e Björn, ma nel 1973 ben quindici anni prima del loro matrimonio” ha dichiarato Panatta.

Adriano Panatta e Loredana Bertè oggi: vita privata e sentimentale

La storia tra Loredana Bertè e Adriano Panatta è stata molto burrascosa, ma Björn Borg ha avuto un ruolo fondamentale per entrambi. Ai tempi il futuro numero uno del tennis mondiale era solo un giovane tennista di 16 anni che il campione italiano è riuscito a sconfiggere in soli due set ai Roland Garros di Parigi. Nel 1988, invece, Borg e la cantante si sono incontrati per caso a Ibiza, ma hanno iniziato una storia d’amore molto tormentata a causa di un matrimonio celebrato nel 1989, due tentativi di suicidio, uno da parte di lei e uno da parte di lui, e la separazione consensuale avvenuta solo pochi anni dopo le nozze, nel 1991.

Adriano e Loredana, comunque, si sono conosciuti grazie a un altro giovane cantante, Renato Fiacchini, che dopo poco tempo sarebbe diventato famoso con il nome di Renato Zero. Ad oggi la Bertè è single, ha infatti dichiarato di non innamorarsi da molto tempo, anche se si vociferava di un presunto fidanzato; mentre Panatta ha una vita privata e soprattutto sentimentale molto tranquilla. Da poco, infatti, alla veneranda età di 70 anni, il famoso sportivo ha sposato Rosaria Luconi.



