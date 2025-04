PERCHÈ È FINITA TRA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA?

Perchè è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata e come mai la coppia è tornata assieme dopo il periodo di crisi? Questo sabato pomeriggio, a “Verissimo”, gli occhi degli aficionados del talk show condotto da Silvia Toffanin saranno rivolti al momento in cui entrerà in studio l’imprenditrice e influencer, nota anche per essere da tempo la compagna del calciatore spagnolo, attualmente in forza al Galatasaray in prestito dal Milan. La 30enne racconterà infatti, in esclusiva a Silvia Toffanin, della ritrovata serenità famigliare assieme al marito originario di Madrid e di come la coppia, assieme ai loro figli, stia costruendo un nuovo capitolo della loro vita in quel di Istanbul. Ma cos’era successo tra di loro e perchè è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata?

Per rispondere a questa domanda e ricollegarci alle ragioni che, di recente, hanno portato i due a tornare assieme, dobbiamo innanzitutto parlare brevemente della loro storia d’amore e poi spiegare perchè è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer e l’attaccante classe 1992 si erano conosciuti nel 2016 ai tempi della militanza di Alvaro tra le fila della Juventus, col padre di lei che figurava tra gli sponsor della squadra: il ‘Corriere della Sera’ parla di “un amore nato su Instagram” e poi di un colpo di fulmine con Morata che avrebbe capito da subito che sarebbe stata lei la donna da sposare. Non è quindi un caso che la coppia convolerà a stretto giro di posta a nozze già nel giugno del 2017, in quel di Venezia, diventando poi genitori nel luglio 2018 con la nascita dei gemelli Leonardo e Alessandro, a cui faranno seguito poi il terzogenito Edoardo (2020) e infine nel 2023 la piccola Bella, la quarta figlia arrivata nel mese di gennaio.

CAMPELLO, “IO E ALVARO NON STAVAMO BENE CON NOI STESSI: L’ULTIMA GRAVIDANZA…”

Tuttavia, un amore che sembrava molto saldo nonostante i continui trasferimenti in giro per l’Europa dell’attaccante iberico vedeva il classico fulmine a ciel sereno qualche mese fa quando erano emersi i problemi della coppia: solamente successivamente avevamo scoperto perchè è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata, anzi proprio ora che sono tornati assieme hanno rivelato qualche ulteriore dettaglio sulla loro crisi, accennando a dei problemi di depressione post partum per l’imprenditrice e di attacchi di panico per il marito, oltre a un disagio mai raccontato in pubblico. “Abbiamo sbagliato entrambi, ma l’amore è più forte di tutto” aveva raccontato di recente la Campello, parlando del “periodo più difficile della sua vita” ma anche quello nel corso del quale aveva imparato di più (la coppia aveva annunciato l’addio nell’agosto del 2024, per poi darsi una ‘seconda possibilità’ nel gennaio di quest’anno).

Raccontando perchè è finita tra Alice Campello e Alvaro Morata si scopre infatti che la decisione di separarsi, stando a una bella intervista concessa al magazine spagnolo ‘¡Hola!’ era dovuta a dei problemi di salute mentale affrontati da entrambi: “A volte non si sta bene con se stessi e noi ci siamo trovati in una fase in cui vedevamo tutto nero. Quello che ci è successo è stato un problema legato al nostro equilibrio personale. Io non stavo bene. Venivo dalla gravidanza di Bella” aveva confessato la 30enne, accennando al periodo difficile dopo l’ultimo parto. “Non siamo perfetti, non siamo macchine programmate per essere felici ogni giorno” aveva aggiunto, parlando di un lavoro interiore fatto in questi mesi da lei e Alvaro per poter tornare a essere felici. “Però anche nei momenti peggiori, anche quando eravamo arrabbiati, avevamo bisogno di rimanere in contatto. Non siamo mai stati lontani per troppo tempo”.