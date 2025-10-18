Andrea Delogu confida di aver combattuto fino alla fine per salvare la sua storia d'amore con l'ex fidanzato Luigi Bruno, oggi infatti esclude che...

Andrea Delogu sembra aver definitivamente voltato pagina per quanto riguarda la sua ultima storia d’amore con Luigi Bruno. Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, la speaker e conduttrice si è confessata a cuore aperto sulla relazione ormai conclusasi con il giovane fidanzato. Andrea Delogu non ha spiegato i motivi della rottura, ma ha precisato di aver imparato tantissimo dalla relazione con Luigi. “E’ una storia che è stata tenuta per tanto tempo”, ha ammesso la showgirl, inizialmente frenata dai pregiudizi legati all’età.

La relazione è poi sbocciata definitivamente, salvo arenarsi dopo una crisi evidentemente insanabile. “Ma la nostra storia è finita e non c’è un’opzione che possa tornare”, ha assicurato la presentatrice sabato scorso su Raiuno. Una chiusura a a cui molti fan difficilmente credono, perché Andrea e Luigi sembravano davvero complici e molto uniti.

“Mi è stato chiesto sempre dell’età ma io mi sono innamorata di una persona non di un’età””, ha sottolineato la presentatrice proprio durante Ballando con le Stelle. Nella clip, Andrea Delogu non è entrata nel merito della separazione con Luigi, anzi si è limitata a spendere parole al miele per l’ex fidanzata e gli anni che hanno condiviso l’uno al fianco dell’altro. “È stata la storia dove ho imparato di più e la storia che mi ha lasciato di più. Ho combattuto e ci sono stata anche quando la relazione stava già finendo”, ha confidato Andrea Delogu, lanciando una stoccata al modello.

Quest’ultimo, dopo le dichiarazioni della sua ex fidanzata, ha preferito la via del silenzio, evitando di commentare. Ora però c’è grande curiosità di capire se Andrea tornerà sull’argomento o se, dopo la sua ultima precisazione, metterà davvero una pietra sopra le questioni di cuore.