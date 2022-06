Perché è finita tra Bjorn Borg e Loredana Bertè?/ La dipendenza dalla droga e…

Loredana Bertè e Bjorn Borg, perché naufragò il matrimonio?

Sabato 4 giugno alle 15:15 su Rai 3 andrà in onda il film Borg McEnroe che racconta della nota rivalità tra due grandi campioni del tennis di Wimbledon: lo svedese Bjorn Borg e l’americano John McEnroe.Il tennista è stato al centro della cronaca rosa per la sua travagliata storia d’amore con Loredana Bertè. Nel 1989 i due convolarono a nozze ma il matrimonio all’epoca fu un vero e proprio scandalo. Bjorn Borg e Loredana Bertè si conobbero grazie all’ex fidanzato della cantante, Andrea Panatta. La relazione fu talmente tormentata che pochi giorni prima del matrimonio il tennista tentò il suicidio e fu provvidenziale l’intervento di Loredana che riuscirà a salvargli la vita. I due si sono lasciati nel 1992 dopo un periodo di stress e depressione.

Nel 2002, il tennista ha sposato Patricia Ostfeldt, da cui ha avuto il secondo figlio, Leo. Queste nozze costarono a Bjorn una denuncia per bigamia da parte della Bertè, in quanto all’epoca il matrimonio con la cantante risultava ancora valido. Oggi i due non hanno più alcun tipo di rapporto. In un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, Loredana Bertè è tornata a parlare del matrimonio con Bjorg definendola la più grande fesseria della sua vita: “La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”.

Loredana Bertè e il divorzio da Bjorn Borg: "Dovevo lasciarlo prima…"

Il matrimonio tra Loredana Bertè e Bjorn Borg naufragò per via del carattere possessivo del tennista ma anche delle interferenze della sua famiglia che non vedeva di buon occhio la cantante. Loredana Bertè ha vissuto quell’amore in modo sofferto tanto che ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo ripercorrendo il matrimonio con il tennista ha rivelato: “Non sono stata una moglie felice. L’ultimo marito, Borg, l’ho lasciato prendendolo a mazzate da baseball, perché mentre eravamo in hotel insieme ha ‘ordinato’ al telefono due prostitute, come se stesso ordinando un club sandwich”. I continui tradimenti di Bjorn Borg furono un’altra delle cause che portarono alla loro separazione. Loredana Bertè era molto legata a suo figlio: “Quando poi è venuto a Milano io non l’ho neanche fatto entrare in casa. Non lo sento da anni, ma ero molto legata a suo figlio: era l’unico della famiglia che parlava italiano con me”, aveva dichiarato.

Le dipendenze dalle droga e dall’alcol di Bjorn Borg hanno accentuato ancora di più la distanza tra lui e Loredana che ha preferito troncare. Borg si dimostrò inoltre, sin da subito, del tutto insofferente alla carriera musicale di Loredana, tanto che lei dovette annullare anche un’importante tournée organizzata da David Zard, uno tra i manager più importanti a livello internazionale. Loredana Bertè nel 1993 chiede il divorzio da Björn Borg e torna in Italia. In una vecchia intervista al Corriere della Sera , riportata da Io Donna, ha raccontato: “Anche oggi, se ci ripenso, non lo so se è stato amore vero, sono stata trascinata dall’idea che potesse essere per sempre, e io non avevo mai avuto niente per sempre. Dovevo lasciarlo prima!”.











