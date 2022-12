Perché è finita tra Edoardo Vianello e Wilma Goich?/ “Lei mi aveva tradito e…”

Edoardo Vianello vuota il sacco sulla fine del matrimonio con Wilma Goich

Edoardo Vianello rivela la verità sulla fine del matrimonio con Wilma Goich. Il cantante ne ha parlato per la prima volta nella sua autobiografia Nero su Bianco. Edoardo Vianello ha raccontato che a causare la fine del suo matrimonio non fu la sua infedeltà bensì un tradimento della moglie. Il cantante ha sempre ammesso di aver avuto delle scappatelle pur senza coinvolgimenti emotivi. Wilma Goich invece finì per perdere la testa per ben due volte e Vianello ha raccontato che quando successe chiamò anche la suocera: “Una volta Wilma mi disse di non amare più me ma un altro uomo. Rimasi di sasso e chiamai la madre di Wilma pregandola di venire a Roma per convincere la figlia a non fare scelte sbagliate. L’intervento di mia suocera peggiorò la situazione perché io mi scervellavo per capire chi potesse essere il mio rivale”.

Patrizia Rossetti “Wilma? Mi trascinava. Sono stata vittima sua”/ Amicizia finita?

A quel punto però Edoardo e Wilma decisero di separarsi pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto per il bene della figlia Susanna: “La rottura fu inevitabile anche se io e Wilma per quattro anni continuammo a vivere insieme da separati in casa. L’atmosfera in famiglia era cambiata e nostra figlia ne soffriva tanto”. Per Edoardo Vianello il matrimonio non era in discussione tanto che l’uomo cercò di riconquistare Wilma facendole anche dei regali ma purtroppo a nulla valse.

Wilma Goich choc al GF Vip/ "Ho avuto ragazzi più giovani di 20 o 30 anni"

Edoardo Vianello e il dolore per la morte della figlia Susanna

Edoardo Vianello ha sofferto molto per la scomparsa della figlia Susanna. Il cantante ha infatti rivelato come trapela dal Settimanale Nuovo: “La tragedia che ha sconvolto la mia vita ebbe inizio il giorno in cui Susanna si lamentò per un dolore alla gamba attribuito inizialmente ad un’infiammazione del nervo sciatico. Visto che la situazione non migliorava mi preoccupai e accompagnai Susanna da un medico di fiducia che ci rimandò ad un oncologo dal quale abbiamo avuto un responso agghiacciante: lei aveva un tumore al polmone in uno stadio già avanzato”.

Daniele Dal Moro, due di picche a Wilma Goich/ “Tra noi solo amicizia e nulla di più”

Ad aiutarlo molto nell’affrontare il dolore per una perdita tanto grave è stata la moglie Frida, “attenta a farmela ricordare quando serviva ricordarla e a farmi distrarre quando non serviva” ha detto il cantante che costantemente rivolge un pensiero all’adorata Susanna. “Ci sono cose che mi capitano e dico ‘ecco, lo devo dire a Susanna’… Era il mio punto di riferimento, con lei potevo parlare di qualsiasi mio stato d’animo e ancora adesso mi sembra che in qualche modo io possa raggiungerla”, aveva confidato anche nel programma Oggi è un altro giorno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA