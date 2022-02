Perché è finita tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo?/ “Oggi un bellissimo rapporto”

Perché è finita tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo e in che rapporti sono oggi? La storia d’amore tra il cantautore napoletano e la “ragazza di periferia” della musica italiana è stata al centro del gossip per tantissimi anni. Tutto è iniziato con le bordate mediatiche lanciata da Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, ai danni di una giovanissima Anna Tatangelo. “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo “dopo” una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli” – ha detto molti anni dopo la cantante che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di parlare.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ "Sono contenta, mi fa sorridere e ridere"

“Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, e a 31 anni parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso. Lui non è l’uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho lasciato ora per i problemi economici. Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese”.

Amici 21 dà il via alla gara inediti tra LDA, Albe e Luigi/ Ecco chi ha la meglio

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: in che rapporti sono oggi?

Dopo tantissimi anni d’amore e la nascita di un figlio, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti definitivamente addio. Una notizia che è arrivata dopo una serie di tira e molla ed alti e bassi che la coppia viveva da tempo. Nel 2020 la conferma definitiva: “non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte” ha raccontato la Tatangelo. Non solo, la cantante ha rivelato: “e poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

Denise Esposito, fidanzata Gigi D'Alessio/ "Viviamo insieme e siamo felici a Roma"

Fu proprio la Tatangelo a proporgli di prendersi una pausa per capire come ha raccontato: “un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”. Oggi entrambi hanno ritrovato l’amore con persone differenti: lei con il rapper Livio Cori e lui con Denise Esposito. I rapporti tra i due sono sereni con la Tatangelo che ha sottolineato: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA