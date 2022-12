Perché è finita tra Massimiliano Virgili e Claudia Pandolfi?/ “Lei pensava a…”

Chi è Massimiliano Virgili, l’ex marito di Claudia Pandolfi

Massimiliano Virgili è stato sposato con Claudia Pandolfi. I due arrivavano da una relazione lunga quattro anni, eppure, solo quattro settimane dopo il matrimonio e al ritorno dalla luna di miele in Africa, l’attrice ha comunicato al marito che aveva deciso di lasciarlo. Claudia aveva capto di non amarlo più anche se per quella decisione fu al centro di una tempesta mediatica. In realtà, il matrimonio flash tra Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgili è stato annullato dalla Sacra Rota e anche l’attore si è risposato nel 2007.

Roberto Angelini e Gabriele, ex compagno e figlio di Claudia Pandolfi/ "Cerco di…"

L’attore, però, qualche anno fa ha raccontato la sua versione della storia in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, e non ha speso parole troppo indulgenti su Claudia Pandolfi: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno. A quel punto sono crollato, ero distrutto. Non potevo uscire di casa perché sentivo gli occhi di tutti addosso. Per quattro anni, per non pensare alla mia vita demolita, ho cominciato a frequentare locali notturni, a partecipare a festini, a bere troppo, finché non ho incontrato Vincenza”. Tra le pagine del Corriere della Sera, Claudia Pandolfi ha poi spiegato: “Sono stata poco razionale, lo ammetto… Ma mai come oggi sono convinta di aver amato”.

Marco De Angelis e Tito, compagno e figlio di Claudia Pandolfi/ "Ha una passione…"

Claudia Pandolfi innamorata di Andrea Pezzi, il motivo della fine del matrimonio con Massimiliano Virgili

Il matrimonio lampo con Massimiliano Virgili finì perché Claudia Pandolfi aveva perso la testa per Andrea Pezzi. L’attrice aveva pero spiegato al Corriere della Sera che stava vivendo un periodo turbolento: “E’ stato uno sbaglio, ho capito dopo che nella vita non bisogna giustificarsi. Era un periodo turbolento. Sono passati tanti anni, sono diversa da allora: ma chi non lo è?”. I due sono stati protagonisti di una vera e propria fuga d’amore che per mesi hanno intrattenuto le persone appassionate al gossip. La loro storia, però, come è risaputo non è durata a lungo.

Mio fratello, mia sorella/ Su Canale 5 un film leggero ma interessante

L’attrice è stata con il cantante Roberto Angelini, con cui ha avuto il primo figlio Gabriele, e con l’attore Marco Cocci prima di innamorarsi di Marco De Angelis nel 2014. Poco prima di sposare Massimiliano, Claudia si era accorta di provare dei sentimenti per Andrea Pezzi ma non ebbe il coraggio di rivelarglielo. Claudia Pandolfi al Settimanale Tu Style confidò: “Ho avuto un matrimonio che è andato male. Un compagno con cui sono stata dieci anni dal qualche ho avuto un figlio, Gabriele. Ci siamo lasciati, ma abbiamo un rapporto bellissimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA