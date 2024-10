MASSIMO CIAVARRO, “NIENTE CANCELLERA’ ELEONORA GIORGI DALLA MIA…”

Perché è finita tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e cosa sappiamo del loro matrimonio? Questo pomeriggio i due ex coniugi saranno ospiti assieme negli studi televisivi di “Verissimo” per una intervista inedita e allo stesso tempo toccante, con la regista e attrice romana che torna da Silvia Toffanin per raccontare della progressione della sua malattia e del tentativo di sottoporsi a delle terapie sperimentali per combattere il tumore al pancreas diagnosticatole. La presenza nel salotto di Canale 5 dell’ex marito è importante dato che i due, pur rimasti in buoni rapporti dopo la separazione, si sono riavvicinati dopo la scoperta del cancro della donna e ora il padre di Paolo è tornato a essere per lei una figura importante. E se in un altro pezzo quest’oggi parliamo di come stanno vivendo assieme questa dura prova, qui spieghiamo perché è finita tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e raccontiamo anche la loro liaison.

Nel ripercorrere la vita sentimentale della madre di Paolo Ciavarro e le ragioni che l’avevano portata a conoscere il suo secondo marito, possiamo fare un passo indietro e tornare negli Anni Ottanta per scoprire perché è finita tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. L’attrice usciva dal matrimonio con Angelo Rizzoli e lo scandalo che aveva travolto l’editore: è però sul set di “Sapore di mare 2” che conoscerà il collega, per il più classico dei colpi di fulmine; dopo qualche tempo i due cominceranno una relazione che li vedrà diventare pure genitori di Paolo nel 1991 e convolare pure a giuste nozze due anni dopo, anche se tuttavia l’idillio durerà solo fino al 1996, anno in cui decideranno di prendere strade diverse. Anzi, nel racconto del 66enne attore romano, pare che la decisione di mettere fine al matrimonio non sia stata sua…

CIAVARRO, PERCHE’ E’ FINITA CON LA GIORGI: “MAI LITIGI DAVANTI A PAOLO, MA…”

Infatti, alla domanda relativa al perché è finita tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha dato una risposta il primo, rievocando anche il loro primo incontro: “Eleonora era una donna che non conoscevo, ma avevo visto film e fotografie e mi piaceva tantissimo (…) Poi siamo andati a vivere in campagna perché era un periodo molto particolare. Lei era sotto i riflettori per la separazione da Angelo Rizzoli… Però , a un certo punto, ha deciso che non trovava più nella relazione quello che dovesse esserci. Io poi sono un uomo abbastanza freddo, non tiro fuori i sentimenti con i gesti ma con le azioni” aveva rivelato a ‘Oggi è un altro giorno’, aggiungendo che per lui la separazione è stata dolorosa dal momento che “è la madre di mio figlio, avevamo fatto tanto insieme, debbo dire che ci ho messo del tempo per riprendermi. Sono stato parecchio male”, confermando, come fatto in passato, che la Giorgi è parte fondamentale della sua vita e “niente potrà cancellarla”.

Insomma, uno dei motivi dietro al perché è finita tra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sembrerebbe esserci più che altro una decisione dell’attrice: “Lei aveva anche le sue buone ragioni, un uomo spesso finisce per adagiarsi nelle storie, invece la donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui” aveva aggiunto il diretto interessato ammettendo che all’epoca lui non era riuscito a farlo con dei fatti concreti. Questa versione, seppur con parole diverse, era stata confermata pure dall’ex moglie che, proprio in una delle ospitate a “Verissimo”, aveva speso parole molto dolci per Massimo ma ammettendo che “tra noi è finita perché gli uomini dopo un po’ tendono a darti per scontata e ti mettono su uno scaffale…”. Ad ogni modo, a dimostrazione di un rapporto davvero saldo, Ciavarro aveva raccontato a ‘The Huffington Post’ pure che il figlio Paolo non ha mai sentito litigare i genitori e non ha risentito molto della fine della loro storia.