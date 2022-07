Perché è finita tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi?/ “Litigavamo troppo…”

Mercedesz Henger torna a parlare di Lucas Peracchi: “Verso la fine…”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati da circa un anno e mezzo ma tra loro continuerebbe ad esserci dell’astio. Durante la permanenza di Mercedesz all’Isola dei Famosi, Peracchi aveva lanciato delle frecciatine riferendosi alla forma fisica della ragazza. Un commento giudicato di cattivo gusto anche dal popolo del web. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Mercedesz Henger ha replicato a Lucas Peracchi: “E una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza”. Mercedesz ha sottolineato come la storia con Lucas sia stata davvero importante per lei: “E’ una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi non hanno più avuto alcun contatto, neppure telefonico come spiega la ragazza: “Non c’è n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso”. Sembra che proprio Lucas Peracchi sia stata la causa dell’allontanamento tra Mercedesz e la madre Eva Henger. Mercedesz però smentisce questa versione: “Non sono d’accordo. Ora avremo occasione di parlare e chiarire in privato. Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto madre-figlia. L’importante è quello che ci eravamo dette noi e le cose che ci avevano ferito reciprocamente”, ha spiegato.

Tra Mercedesz Henger e la madre Eva è tornato il sereno. Rientrata dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Mercedesz è corsa subito a riabbracciare la madre. Mercedesz ha condiviso sui social lo scatto con la madre e la sorella Jennifer. “Le Henger finalmente riunite. Non aggiungo altro perché sminuirebbe il sentimento che si cela dietro a queste foto”, ha scritto Mercedesz, aggiungendo un cuore, a corredo delle immagini. I rapporti tra i due erano stati molto tesi negli ultimi due anni. Eva e Mercedesz si sono sentite pochissimo e non si erano neppure viste prima dell’arrivo della pandemia. Quando Mercedesz aveva saputo dell’incidente della madre avrebbe voluto desistere dal partecipare all’Isola dei Famosi ma Eva l’avrebbe invece motivata in senso contrario.

Durante la finale dell’Isola dei Famosi è successo poi qualcosa di inaspettato. Eva Henger ha chiesto perdono a Mercedesz che è apparsa incredula di fronte alle parole della madre. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Mercedesz è tornata a parlare di quel momento e ha dichiarato: “Da quando sono nata non lo aveva mai fatto. E’ stata un’emozione che non scorderò mai”.













