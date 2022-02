Perché è finita tra Michelle Hunziker e i mariti Trussardi e Ramazzotti/ Tradimenti..

Perché è finita tra Michelle Hunziker e gli ex mariti Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti? La conduttrice e showgirl, protagonista del one woman show “Michelle Impossible”, ha vissuto due importantissime storie d’amore. La prima con il cantautore romano sposato nel 1998 e padre della primogenita Aurora Ramazzotti. Eppure dopo quasi dieci anni d’amore nel 2009 la coppia si è detta addio. Dietro i motivi della fine del matrimonio c’è anche la presenza di una setta a cui la showgirl si era avvicinata durante un momento complicato della sua vita. Proprio la Hunziker ha raccontato: “mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

Michelle Hunziker è stata vittima della “maga” Clelia e al suo gruppo dei “Guerrieri della luce” che l’hanno man mano allontanata dall’ex marito, dalla famiglia e perfino dalla figlia. “Chiamavo festosa Aurora, in vacanza col papà, fingendo di avere gente a cena, per poi passare il resto della sera in silenzio. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta” – ha raccontato lo showgirl.

Michelle Hunziker: dopo Eros Ramazzotti il matrimonio con Tomaso Trussardi

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti nella vita di Michelle Hunziker è arrivato Tomaso Trussardi. Un grande amore celebrato anche un secondo matrimonio e la nascita di due splendide figlie: Sole e Celeste, rispettivamente 8 e 6 anni. Eppure anche questa volta, dopo dieci anni di matrimonio, la coppia si è detta addio. Cosa è successo? In una nota stampa diramata alla stampa gli ex hanno fatto sapere: “dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Secondo i ben informati, la fine del matrimonio tra i due sarebbe sopraggiunta dopo una forte crisi e un presunto tradimento dell’imprenditore e Amministratore Delegato della casa di moda di famiglia pizzicato in compagnia della nipote della collega Elisabetta Franchi.



