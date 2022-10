Perchè é finita tra Paola Barale e Marco Bellavia?/ Il gesto d’amore dopo il GFVIP

Grande Fratello vip 2022, Marco Bellavia verso il ritorno in tv: Paola Barale lo supporta

In occasione della nuova e decima puntata del Grande Fratello vip 2022 in corso, l’ex storico di Paola Barale, Marco Bellavia, potrebbe segnare il suo ritorno al reality dopo il ritiro dalla Casa dei vipponi. Dopo il caso bullismo ai suoi danni, esploso nella Casa più spiata d’Italia con il suo conseguente ritiro dal reality Mediaset, Marco Bellavia potrebbe ancora una volta segnare un ritorno in TV, presenziando alla nuova diretta del Grande Fratello vip, secondo le anticipazioni di TV blog. Ma non tutti sanno che dopo il suo ritiro dal gioco lui abbia ricevuto, tra gli altri messaggi e segnali di supporto, il sostegno dell’ex storica Paola Barale.

L’amore tra Marco Bellavia sbocciava negli intramontabili anni ’90, per poi concludersi dal momento che i due allora piccioncini vip avevano dei progetti lavorativi in cantiere, che li vedevano particolarmente impegnati, tanto da rinunciare alla lovestory. Da quando è scoppiato il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha ricevuto il sostegno di molti, tra gente comune e vip. Tra questi anche Paola Barale, che conosce bene Bellavia, o almeno questo é stando a quanto riprende il manager dell’ex Gfvip. Secondo Tony Toscano, la showgirl sarebbe stata molto vicina a Marco nelle ultime settimane succedute al ritiro dal Grande Fratello vip 2022 di Bellavia. Toscano, in un’intervista a margine del caso GFvip concessa a Novella 2000, spiega come Paola Barale si palesi vicina, ora più che mai, a Marco Bellavia: “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore”. I due ex avviavano la loro storia d’amore nel 1992, durata per almeno 3 anni. Ai tempi della celebre lovestory lei era una affermata showgirl tv impegnata al fianco di Mike Bongiorno con La ruota della fortuna, lui invece era uno dei volti di punta del format TV dedicato ai ragazzi, Bim Bum Bam.

Ma cosa ha comportato la rottura tra l’ex Grande Fratello vip 2022 e Paola Barale?

Paola Barale e la rottura con Marco Bellavia: spunta il retroscena d’amore…

A spiegarlo ci pensa lo stesso Marco Bellavia, in un’intervista concessa a Chi, il giornale diretto dal conduttore del Grande Fratello vip 2022, Alfonso Signorini: “Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così”. Nei progetti in cantiere, per l’allora coppia vip , c’erano anche le nozze: “Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. -prosegue l’ex Gfvip-. Poi ha sposato Gianni Sperti”.

Il lavoro, quindi, talvolta può assumere le sembianze di un amore e prendere il sopravvento su una storia d’amore.











