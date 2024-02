Perchè è finita tra Patty Pravo e Riccardo Fogli?/ Dopo una passione travolgente, una scelta cambiò tutto

Patty Pravo e Riccardo Fogli: dalla passione travolgente all’addio

Giovanni, belli e famosi, Patty Pravo e Riccardo Fogli hanno dato vita ad una delle pagine di cronaca rosa più chiacchierata in Italia. La storia d’amore vissuta dai due artisti fece scalpore soprattutto per la scelta di Riccardo Fogli di lasciare Viola Valentino con cui era sposato. Nonostante quello che fu uno scandalo per l’epoca, Fogli e Patty Pravo decisero di vivere un amore che fu passionale e travolgente e che li portò anche a sposarsi in Scozia nel 1973 con un rito che, però, non era valido in Italia. Un amore che, nel corso degli anni, ha continuato a far discutere appassionando gli amanti del gossip.

Perché Patty Pravo non ha avuto figli?/ "Non ci ho mai pensato davvero, non ho sentito la necessità"

Ma perché la storia d’amore tra Patty Pravo e Riccardo Fogli finì nonostante il forte sentimento che li univa? A causare la separazione fu una scelta di Riccardo Fogli che, inizialmente, sembrava fosse l’inizio di una relazione destinata a durare a lungo e che, invece, si dimostrò la causa della rottura.

Patty Pravo, amori ed ex mariti/ Da Gordon Fagetter a Franco Baldieri: i matrimoni naufragati e la trigamia..

La scelta di Riccardo Fogli che causò la fine della storia con Patty Pravo

Quando Riccardo Fogli si innamorò di Patty Pravo faceva ancora parte dei Pooh. Tuttavia, lo scandalo che scatenò la relazione portò il manager dei Pooh a mettere Fogli davanti ad una scelta ovvero scegliere la carriera in quello che è ancora il gruppo italiano più longevo della musica italiana oppure portare avanti la relazione con Patty. Nonostante il legame con i Pooh, Riccardo Fogli non esitò e scelse di lasciare il gruppo e continuare a vivere la storia con la Pravo.

Tuttavia, proprio tale scelta, allontanò sempre di più i due artisti fino a portarli alla separazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, Nicoletta Strambelli, vero nome della Pravo, rivelò di non aver voluto accanto un “uomo che non lavora”.

Nonni Patty Pravo, perchè ha vissuto con loro?/ "Mia madre conosciuta da adulta", quando è morta la nonna...

© RIPRODUZIONE RISERVATA