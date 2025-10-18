Perché è finita tra Raz Degan e Paola Barale? Sarebbero stati i tradimenti dell'attore israeliano a portare la compagna a chiudere la loro storia

Perché è finita tra Raz Degan e Paola Barale? I due sono stati a lungo insieme, amandosi per circa quattordici anni, fino alla rottura annunciata nel 2015. Il loro amore era cominciato infatti nel 2002, seguito dal divorzio tra la showgirl e Gianni Sperti, che aveva sposato diversi anni prima. Da quel momento Paola e Raz hanno vissuto una storia d’amore intensa, appunto fino al 2015, nonostante qualche rottura nel mezzo, come quella del 2008. Poi, appunto, nel 2015 l’annuncio di una separazione definitiva. Ma perché la loro storia è terminata?

Stando alle dichiarazioni di Paola Barale, sarebbero stati i tradimenti di Raz Degan a far capitolare la loro storia d’amore. Nonostante un rapporto lungo e apparentemente saldo, infatti, l’attore israeliano ha tradito in più occasioni la compagna, che al Corriere della Sera, molto più avanti, ha raccontato: “Nell’arco di una relazione lunga, ti metti in discussione. Ma, ormai, sono antiperdono, perché ho perdonato e poi ho scoperto che lui ci era ricascato. E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata“. Dunque a quanto pare sarebbe stato proprio un tradimento di Raz a portare la Barale alla decisione di chiudere la loro relazione, che andava avanti ormai da più di dieci anni.

Dal 2002 al 2015 insieme: perché è finita tra Raz Degan e Paola Barale?

Perché è finita tra Raz Degan e Paola Barale? Come abbiamo visto, sarebbero stati i tradimenti di lui a portare la relazione su un punto di non ritorno. Solamente di recente l’attore ha raccontato a “Ciao Maschio” di portare con sé splendidi ricordi di quella storia d’amore: “Sono stati quattordici anni belli, porto con me solo i bei ricordi. Perché rovinare questi bei ricordi? Cerco di portare con me la luce nonostante le tempeste. Questi ricordi mi fanno vivere meglio”. E ancora, il modello e attore israeliano ha rivelato: “Lei mi ha insegnato molto di come funziona questo Paese e le sarò sempre grato”.