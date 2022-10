Perché è finita tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli?/ Ritorna dall’ex compagna Angharad Wood

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, amore al capolinea?

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati. L’attore sarebbe tornato con la sua ex fidanzata Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily. A riportare la notizia della rottura è stato Dagospia. L’amore nato sul set del film L’ombra del giorno sarebbe giunto al capolinea. Scamarcio avrebbe deciso infatti di lasciare Benedetta Porcaroli per tornare con l’ex compagna. Finora nessuno dei diretti interessati ha confermato il ritorno di fiamma ma d’altronde era prevedibile considerando che Scamarcio ha sempre tenuto la vita privata lontano dai riflettori. Proprio in un’intervista di qualche settimana fa, Benedetta Porcaroli aveva però insinuato il dubbio che con Scamarcio ci fosse stata una rottura. L’attrice aveva infatti dichiarato: “Le coppie si prendono e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

A quali polemiche si riferiva? Benedetta non voleva essere strumentalizzata rilasciando delle dichiarazioni che avrebbero potuto insinuare il dubbio che fosse vivo il suo risentimento nei confronti dell’attore. Tra Benedetta Porcaroli e Scamarcio potrebbe aver pesato anche la differenza d’età. Riccardo Scamarcio e Angharad Wood avevano iniziato a frequentarsi nel 2018 e la loro relazione era stata vissuta con estrema discrezione. Della figlia Emily non sono mai trapelate immagini.

Riccardo Scamarcio torna con l’ex compagna Angharad Wood, lo scoop

Riccardo Scamarcio è stato legato a lungo a Valeria Golino, cornice dell’inizio della loro relazione fu il set di Texas, nel 2006. La relazione però, durata 14 anni e in odore di nozze è poi saltata e adesso lei è insieme a Fabio Palombi. Interprete sempre sotto i riflettori dopo la fine della storia d’amore con Valeria Golino. Riccardo Scamarcio, per ben due anni, è stato insieme a Angharad Wood, manager di grande successo la cui agenzia si chiama: Travistock Wood. I motivi della rottura non sono mai stati oggetto di dichiarazioni pubbliche, l’interprete di La scuola cattolica infatti è una persona molto riservata.

Angharad Wood è un’affermata manager internazionale che non ama apparire e dei due ci sono soltanto rarissime foto risalenti all’inizio del loro amore. La coppia è stata paparazzata in centro a Roma ed è stato notato subito l’anello al dito che ha fatto pensare ad un matrimonio in gran segreto. Riccardo Scamarcio ha poi perso la testa per Benedetta Porcaroli. Le cose però sono da poco precipitate e sembra che ad influire sulla rottura sia stata anche la mancanza di rapporto dell’attrice con la figlia di lui. In un’intervista, la Porcaroli aveva spiegato: Sul rapporto con la bambina, l’attrice ha poi spiegato: “Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo”.











