Chi è Stefania Orlando, ex moglie di Andrea Roncato, e perché il loro matrimonio è finito: dalle accuse di tradimento alle più recenti parole dell'attore

Stefania Orlando, chi è l’ex moglie di Andrea Roncato: l’amore negli anni ’90

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata nel salotto di Caterina Balivo. Tra gli ospiti troviamo Andrea Roncato, attore nonché marito di Nicole Moscariello, con cui è felicemente sposato dal 2017 dopo diversi anni di fidanzamento. In precedenza, però, ha fatto parecchio parlare di sé la precedente relazione con l’ex moglie Stefania Orlando, culminata dopo appena 2 anni di matrimonio.

Showgirl e volto noto del piccolo schermo, Stefania Orlando, ex moglie di Andrea Roncato, è stata una celebre valletta e conduttrice televisiva in programmi popolari come I fatti vostri, Scommettiamo che…? e Il lotto alle otto. Negli ultimi anni è poi diventata volto popolare nei reality, soprattutto al Grande Fratello, dove ha partecipato ben due volte, prima nel 2020-21 e poi nell’edizione dello scorso anno.

Entrando nel merito della storia d’amore tra l’attore e la showgirl, la coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore nel corso degli anni ’90, a dispetto di una differenza d’età di circa 20 anni. Tra i due è scoppiato l’amore e il matrimonio è arrivato nel 1997 dopo circa 7 anni di fidanzamento; il divorzio, tuttavia, avvenne appena due anni dopo le nozze.

Andrea Roncato e Stefania Orlando, perché il matrimonio è finito? Le cause

Ma perché Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando si sono separati dopo appena due anni di matrimonio? Pur ribadendo entrambi di continuare a volersi bene, negli anni le cose sono precipitate e sono arrivate da parte dell’attore accuse di tradimento, durante uno scontro al Grande Fratello Vip nel 2020, quando lei era concorrente e lui ospite di una puntata per un faccia a faccia.

Tuttavia, negli ultimi mesi, è emersa una nuova versione dei fatti. Ospite a La volta buona lo scorso marzo, infatti, Roncato non parlò di un effettivo tradimento subito ma spiegò: “Non lo so se Stefania mi ha tradito. Penso però che quando ci sono tradimenti o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi, io me le sono prese le mie responsabilità. Lei è uscita di casa ed è andata a vivere con un altro, forse per l’affitto. Comunque lei sa la verità, io non voglio dirla e neanche m’interessa saperla”.