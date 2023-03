Perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati?/ Il “caso” Murgia e nuove liti al GF Vip

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: lo scontro nell’ultima puntata del GF Vip

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno portato avanti per oltre 5 mesi una relazione d’amore destinata a restare negli annali del GF Vip. Molte sono state le liaison nate nella Casa più chiacchierata d’Italia ma poche hanno vissuto le medesime turbolenze. L’ex volto di Forum e la showgirl napoletana hanno vissuto più bassi che alti nel corso delle ultime settimane, arrivando più volte a dirsi addio preferendo quasi di continuare il percorso da soli. Come due calamite però, sono tornati tutte le volte a stretto contatto nel tentativo di superare ruggini e incomprensioni.

L’ultima puntata del GF Vip è sembrata però rappresentare il prevedibile capolinea per la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ai molti le incomprensioni e le differenze erano già piuttosto chiare: non si contano gli appassionati e i commenti in rete pronti a non scommettere sul buon esito della storia anche dopo l’esperienza al GF Vip. Ebbene, complice una rivelazione di Donnamaria nel corso dell’ultima diretta, la storia più vivace della Casa sembra aver trovato un epilogo poco felice. Edoardo Donnamaria avrebbe infatti raccontato ad Antonella Fiordelisi di aver, senza malizia, toccato una zona intima di Nicole Murgia; il gesto ha letteralmente pietrificato la giovane che ha da quel momento proferito solo parole di disprezzo e rifiuto nei confronti del giovane.

Antonella Fiordelisi delusa da Edoardo Donnamaria: i dubbi sulla relazione con Nicole Murgia

Tra crisi di pianto, invettive e momenti di apparente malessere, Antonella Fiordelisi sembra non aver alcuna intenzione di perseverare nei tentativi di costruire un rapporto con Edoardo Donnamaria. Al di là della rivelazione fatta da quest’ultimo nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, la giovane campana sembra convinta di un interesse celato da parte del volto di Forum nei confronti di Nicole Murgia. Anche se non detto in maniera esplicita, per Antonella Fiordelisi il tutto prende quasi la forma di un tradimento, seppur non esplicito.

Inoltre, Antonella Fiordelisi non ha gradito l’atteggiamento di vicinanza di Edoardo Donnamaria verso Nicole Murgia in virtù delle precedenti ramanzine arrivate proprio dal giudizio dell’ex volto di Forum. Quest’ultimo si è a più riprese infervorato per l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, al punto da arrivare quasi a vietare che tra i due vi fosse anche un rapporto privo di malizia. In virtù di ciò, la showgirl non concepisce come dopo tante sfuriate di gelosia da parte di Edoardo Donnamaria, proprio lui sia arrivato a fare peggio. Chiaramente, il giudizio sulla vicenda è difficile soprattutto per chi è esterno al rapporto; non è da escludere che nel corso delle prossime puntate e settimane le sorti in gioco per la coppia possano mutare nuovamente, magari in positivo.











