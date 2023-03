Perché Edoardo Tavassi e Davide Donadei hanno litigato al GF Vip?/ ‘Colpa’ di Chiara Rabbi e un tweet…

Davide Donadei furioso con Edoardo Tavassi: “Stai pisc*ando fuori dal vaso!”

Le diatribe al Grande Fratello Vip sono il piatto forte del menù; quasi ogni giorno, vista anche la costretta convivenza, emergono motivi di scontro tra i concorrenti più influenti dell’attuale edizione. Nelle ultime ore però, in particolare dopo un evento accaduto nel corso dell’ultima puntata, ad arrivare ai ferri corti sono stati Edoardo Tavassi e Davide Donadei. Quest’ultimo, era in procinto di discutere già con Donnamaria per via della nomination inaspettata.

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata perentoria una domanda alquanto provocatoria di Edoardo Tavassi in merito ad un aneddoto accaduto nel corso dell’ultima puntata. Il fratello di Guendalina Tavassi ha espresso un breve ma pretestuoso pensiero sul tweet di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei. “Cosa c’entra, stai pisci*ndo fuori dal vaso! Stiamo parlando di un comportamento, cosa caz*o ne sai, come ti permetti?“, ha tuonato così l’ex tronista, non riuscendo a trattenere la palese rabbia repressa che lo lega alla figura di Chiara Rabbi. Le questioni irrisolte tra i due, secondo Davide Donadei, non devono essere tirate in ballo senza il suo consenso: sarebbe questo il motivo della furibonda reazione.

Davide Donadei scoppia in lacrime dopo la lite con Edoardo Tavassi

Piuttosto veemente la reazione di Davide Donadei alla domanda di Edoardo Tavassi, che tra il provocatorio e l’ingenuità prova a chiedere il parere del palermitano sul tweet della sua ex fidanzata, Chiara Rabbi. Volano parole grosse in particolare da parte dell’ex tronista con Edoardo Tavassi che a suo modo cerca di spiegare come dal suo punto di vista si trattasse unicamente di una domanda o curiosità, tutt’altro che volta a scatenare quella reazione rabbiosa. “Non toccare le cose mie, parla delle cose che vedi qua perchè non sai un caz*o! Non giudicare, non parlate delle cose che succedono fuori!”.

Diversi coinquilini, in particolare Antonella Fiordelisi, cercano a vuoto di riprotare alla calma Davide Donadei che sembra un fiume in piena dopo la domanda – a suo dire – indiscreta rispetto al tweet provocatorio di Chiara Rabbi, ex del tronista. “Stai alludendo al fatto io che io abbia fatto la stessa cosa? Allora stai zitto!”, continua così la sfuriata del siciliano che dopo pochi minuti scoppia a piangere senza proferire alcuna parola. Edoardo Tavassi dal canto suo ha continuato ad asserire di essere in buona fede mentre Nikita Pelizon ha tentato di spiegare come quel tweet della sua ex Chiara Nabbi lo abbia fatto stare particolarmente male anche dopo la puntata, giustificando così l’estrema reazione.











