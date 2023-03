Perché Edoardo Tavassi è stato ammonito al GF Vip?/ Video: stecche lanciate e parolacce

Edoardo Tavassi ammonito al Grande Fratello Vip: perché? Il video

Ha tremato Edoardo Tavassi all’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha annunciato non uno, ma due provvedimenti disciplinari, uno dei quali ha colpito Tavassi che per qualche minuto ha creduto di dover abbandonare definitivamente la Casa per squalifica (cosa invece accaduta a Edoardo Donnamaria). Edoardo Tavassi è stato invece ammonito da Signorini per un brutto gesto che ha fatto indignare il web.

A rivelarla in diretta è Signorini, che parla di una brutta reazione durante una partita di biliardo: “Dopo mesi e mesi di reclusione, quello che fate vi sfugge, non sempre avete il controllo delle vostre azioni. Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto volgare che non saremo qui a ripetere”.

Edoardo Tavassi, perché è stato punito dal GF?

Arriva dunque la lettura del provvedimento disciplinare del GF Vip: “Tavassi dopo i numerosi richiami, sia del GF che del sottoscritto ci aspettavamo un comportamento consono, specialmente da te…Non è ammissibile che nonostante il nostro duro richiamo, non può più essere tollerato un comportamento del genere, per questo motivo sei ammonito.”

Tavassi, quindi, è stato per ora graziato dalla squalifica che però arriverà al prossimo grave errore in Casa. Lui, sul finale, ha tentato di giustificarsi: “A loro fa ridere questa cosa, è un gesto recitato, io chiedo scusa, davvero, al pubblico mi dispiace se sia stata percepita male questa cosa. Non giocherò più a biliardo”.

