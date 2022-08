Perché Edoardo Tavassi non è fidanzato?/ “In passato mi bastava che una donna…”

Edoardo Tavassi svela un retroscena su Diana Del Bufalo: “E’ la donna che…”

Edoardo Tavassi spiazza i suoi fan. In un un’intervista a Novella 2000, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha svelato che a mancargli di più in Honduras sono state le sue ex. Tavassi ha infatti mantenuto un ottimo rapporto con le sue ex fidanzate, Lucia e Diana Del Bufalo. Proprio su quest’ultima ha dichiarato: “Diana è diventata mia amica dopo la fine del nostro rapporto. E’ di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra di noi oggi c’è una grande amicizia. E’ quasi una sorella per me. Da parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Le voglio un gran bene e c’è il massimo del rispetto sotto ogni punto di vista”. Edoardo ha addirittura raccontato che mentre era in Honduras le sue ex Diana e Lucia si ritrovavano a casa assieme per vedere il reality. Edoardo è diventato molto esigente in amore.

Mercedesz Henger: "Io ed Edoardo Tavassi insieme? Mai dire mai"/ "Non sappiamo cosa sta succedendo tra noi"

Dopo la fine delle sue relazioni, Edoardo ha preferito restare single. Nell’intervista ha spiegato il motivo: “Non sono fidanzato per scelta. In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Invece oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire e che mi faccia stare bene dal lato emotivo. Ha presente quanto io sia simpatico? Lei deve esserlo più di me”, ha confidato.

Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez/ "Non vorrei vederlo neanche per caso!"

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, in che rapporti sono rimasti?

Edoardo Tavassi sogna una famiglia. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non ha ancora incontrato l’amore della sua vita ma di una cosa è convinto: “Sogno di sposarmi, avere una bella famiglia. In verità vivo la vita come se fosse un libro da riempire di esperienze. Prima di fare un passo importante però, matrimonio e figli intendo, devo essere strasicuro di avere accanto chi starà con me per sempre”. Proprio all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi aveva conosciuto Mercedesz Henger e tra loro sembrava essere nato un bel feeling. Il loro rapporto aveva appassionato i telespettatori del reality che erano curiosi di sapere come sarebbe andata a finire tra loro.

Edoardo Tavassi: "Soleil Sorge è il mio tipo"/ Si candida per il Gf vip 7

In un’intervista recente, Mercedesz ha chiarito in quali rapporti è al momento con Tavassi. I due sono usciti assieme di recente ma preferiscono non sbilanciarsi troppo: “Volevo dire una cosa su Edo. Mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che “non mi interessa Edo“, anzi… Ma semplicemente che per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa). Mai dire mai, se ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a dirvelo”, ha poi aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA