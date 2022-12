Perché Edoardo Vianello e Wilma Goich si sono lasciati?/ Tradimenti e accuse choc: “Amava un altro”

Perché Edoardo Vianello e Wilma Goich si sono lasciati?

Nella Casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare della rottura tra Wilma Goich e il suo storico marito Edoardo Vianello. L’argomento torna prepotente soprattutto alla luce delle nuove dichiarazioni rilasciate dal cantante nel corso di una recente intervista durante la quale ha quasi ribaltato i ruoli con l’ex moglie.

Wilma Goich "Edoardo Vianello aveva agenda con 600 nomi di donne"/ "Voleva record..."

Ricordiamo che Wilma Goich ha dichiarato che la loro storia d’amore è finita a causa dei molteplici e continui tradimenti di Vianello: “Io venivo a scoprire i tradimenti in modo particolare, ad avvisarmi erano sempre le donne, una volta addirittura, davanti a lui che negava, una mamma mi telefonò dicendo che aveva una relazione con la figlia.” ha raccontato in precedenza. Di fronte a questi ripetuti tradimenti, Wilma avrebbe preso la decisione definitiva di chiudere.

Susanna Vianello, figlia Wilma Goich morta di cancro/ "Manca essere chiamata mamma"

Edoardo Vianello choc su Wilma Goich: “Finita perché amava un altro”

Diverse sono state però le parole di Edoardo Vianello sui motivi della rottura. In una intervista rilasciata a Nuovo il cantante ha rivelato: “Non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi. – tuttavia ha svelato – Il matrimonio per me non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola amore. Mi disse di non amare più me, ma un altro uomo”. Una rivelazione che ribalta quanto la cantante ha sempre sostenuto. “Ricordo che rimasi di sasso, chiamai la madre di Wilma pregandola di convincere la figlia a non fare scelte sbagliate”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE:

Attilio e Wilma rivelano cosa accade fuori dal GF VIP/ Provvedimenti per i vipponi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA