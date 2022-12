Perché Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati?/ Dopo 19 anni d’amore…

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati: il motivo della separazione

Il mondo dello spettacolo vede andare in frantumi un’altra, splendida coppia che pareva indistruttibile: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio. A riportare la clamorosa notizia è il portale Today, al quale si sarebbe rivolta una fonte vicina alla coppia per confermare la loro rottura. L’attrice e il celebre compositore e direttore d’orchestra si dicono così addio dopo quasi 20 anni di amore, suggellati dal matrimonio celebrato nel 2003 e dalla nascita della figlia Maria.

Dopo rumors e indiscrezioni che serpeggiavano attorno alla coppia ormai da tempo, è ora arrivata la conferma. La separazione arriva, sempre secondo quanto riporta Today, dopo una lunga crisi divenuta insanabile: da tempo non si facevano vedere più insieme e, anche negli ambienti che sono soliti frequentare a Roma, giravano le voci di una rottura in corso. Entrambi esponenti dello spettacolo italiano, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti erano visti come una delle coppie più belle ed indistruttibili dello showbiz. Ora, però, le cose sarebbero drasticamente cambiate.

Elena Sofia Ricci, la sua vita è a una svolta nel pubblico e nel privato

Elena Sofia Ricci sta affrontando un periodo molto importante della sua vita, alla quale ha deciso di dare una svolta significativa nel pubblico e nel privato. L’attrice, infatti, ha deciso di dire addio a Che Dio ci aiuti, la serie televisiva Rai di grande successo che l’ha vista diventare una protagonista indiscussa nel corso degli anni. L’intenzione era probabilmente quella di cambiare aria, virare altrove e tuffarsi a capofitto in nuovi progetti artistici, senza però mai abbandonare la recitazione.

Oltre alla svolta professionale, è arrivato un importante cambiamento anche nel privato, con l’addio a Stefano Mainetti al suo fianco da quasi 20 anni. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Ora, dopo una lunga crisi che ha messo a dura prova il loro amore, è tempo per loro di prendere strade separate.











