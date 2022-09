Perché Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli litigano a Grande Fratello Vip?/ “Cess* presuntuosa col porro…”

Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli, scontri all’esordio del Grande Fratello Vip: perché?

La prima puntata del Grande Fratello Vip 7 potrebbe già regalare colpi di scena al pubblico di Canale 5. Le indiscrezioni annunciano infatti un acceso scontro tra Sonia Bruganelli e una delle concorrenti più attese di questa edizione: Elenoire Ferruzzi. Chi si chiede il motivo di questo dissapore pronto a scoppiare in tutta la sua forza già nella prima puntata del reality deve sapere che tutto nasce da alcuni tweet che la Ferruzzi ha scritto tempo fa, quando ancora non sapeva che avrebbe partecipato alla nuova edizione del GF Vip.

Lo scorso anno Elenoire si è lasciata andare ad alcuni commenti molto critici nei confronti della Bruganelli, legati al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Molti utenti ricordavano infatti questi messaggi e li hanno riportati a galla proprio in occasione dell’ingresso della Ferruzzi nella Casa. Commenti che sono finiti sotto gli occhi della Bruganelli che si è così detta pronta a replicare.

Cos’è accaduto tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli prima del Grande Fratello Vip 7?

Ma quali sono i messaggi della Ferruzzi contro la Bruganelli? Il popolo del web ne ha scovati tre in particolare. Il primo: “Bruganelli abbandona lo studio del GF Vip. Domani mattina appuntamento alle ore 7:00 per la bruciatura del suo porlo sul labbro Se ne era completamente dimenticata, non può fare tardi. E pensare che quel porro aveva deciso di conservarlo per il minestrone. […] Ma poi cattiva!”. Il secondo: “Cosa penso della Bruganelli? Una ces*a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone.” Infine il terzo recita: “Insopportabile quella ‘moglie di’. Arrogante, falsa, inutile come il suo porro sul labbro superiore. Ma vai a bruciarlo invece di fare la bon ton Chanel sta burina”.

