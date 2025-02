Perché Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 veste di bianco? Lei ironizza: “Per far risaltare l’abbronzatura a Carlo Conti

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 vede Carlo Conti affiancato da tre splendide donne molto diverse tra di loro, l’attrice di cinema e fiction Miriam Leone, la conduttrice e comica Katia Follesa e la regina del twerking Elettra Lamborghini. Quest’ultima ha incantato la platea del teatro Ariston con un look molto elegante e ricercato, un lungo abito bianco impreziosito da piume, cristalli e trasparenze. Tuttavia c’è un motivo bene preciso dietro questa scelta ed a rivelarlo in maniera ironica è stata proprio lei.

Perché Elettra Lamborghini a Sanremo 2025 veste di bianco? Il look total white per lei che ha scelto di indossare come primo abito della terza serata del Festival che la vede tra le co-conduttrici non è stato scelto a caso. Lei stessa infatti con una battuta ironica ed un po’ pungente al conduttore Carlo Conti ne ha svelato il motivo: “Il mio abito bianco è in onora a te non solo perché ti voglio ringraziare per essere qua ma anche per favorire la tua abbronzatura” La risposta ha ovviamente fatto scoppiare a ridere il teatro dell’Ariston. A vestirla è lo Stylist Marco Ferra che è anche lo stilista di grandissime celebrità anche internazionali come Taylor Swift, Katy Perry e Jennifer Lopez.

Sanremo 2025, Elettra Lamborghini emozionata sul palco: “Ho paurissima”

Per scegliere i suoi look da co-conduttrice di Sanremo 2025, Elettra Lamborghini ha chiesto alla sua community indecisa se sfoggiare abiti più audaci e sexy oppure più semplici e puliti. Alla fine la scelta è ricaduta sullo stilista Marco Ferra. “Sono felicissima di indossare i suoi abiti. Ha vestito grandi star internazionali che ammiro molto” ha ammesso Elettra. I suoi abiti hanno convinto sui social mentre lei dopo essere scesa dalle importanti scale dell’Ariston ha ammesso emozionatissima a Carlo Conti: “Ho paurissima. Sono molto emozionata” E dire che su quel palco lei c’è già salita cinque anni fa come cantante in gara con Musica e il resto scompare dove più che per le sue capacità canore si è fatta notare per il twerk.