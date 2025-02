Sanremo 2025, qual è la canzone che ha rifiutato Elettra Lamborghini? Amarcord cantata da Sarah Toscano

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha visto Carlo Conti affiancato da tre splendide co-conduttrici: Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. E proprio la regina del twerking durante la conferenza stampa ha fatto una rivelazione clamorosa sostenendo che un dei brani in gara alla 78esima edizione del Festival. Da allora sono partire le indiscrezioni e i rumor, secondo alcuni il brano in questione era Chiamo io chiami tu di Gaia mentre per qualcun altro era Fuorilegge di Rose Villain. Ed invece alla fine il mistero è stato svelato da Davide Maggio.

Testo completo "Overdrive" degli Ofenbach/ Video, cover a Sanremo 2025

Qual è la canzone che ha rifiutato Elettra Lamborghini di Sanremo 2025? Stando a quanto riportato dal giornalista si tratta di Amarcord canzone affidata poi a Sarah Toscano. La più giovane interprete della kermesse canora e fresca della vittoria ad Amici 23, ha descritto così il suo brano sanremese: “Amarcord parla di nostalgia e del ricordo con della malinconia vista però in una chiave dance. L’invito è quello di vivere il ricordo, ma con un po’ di spensieratezza e di leggerezza.” In attesa di conferme o smentite delle dirette interessate per il momento tutto tace, è davvero questa la canzone scartata dalla 30enne ereditiera?

Sarah Toscano la sorpresa di Sanremo 2025?/ Il web: "Sta migliorando", ma look bocciato

Elettra Lamborghini ha rifiutato la canzone: la rivelazione

Dando per certo che sia proprio Amarcord di Sarah Toscano la canzone scartata da Elettra Lamborghini di Sanremo 2025 resta da chiedersi perché l’ha rifiutata. La risposta l’ha fornita la stessa Elettra a domanda diretta durante la conferenza stampa sanremese: “È vero, non la sentivo mia però devo dire che la resa sul palco è molto bella. Non voglio dire di chi è. Molto bella, bellissima, però sicuramente non era per me.”

Per una questione di puro gusto, quindi, Elettra Lamborghini avrebbe rifiutato la canzone in questione. Fuori dalla gara la 30enne romagnola si è cimentata per la prima volta come co-conduttrice conquistando tutti tra gaffe, aneddoti e cambi d’abito.

Sarah Toscano, chi è ed è fidanzata?/ A Sanremo 2025 da single dopo i "flirt" con ex compagni di Amici