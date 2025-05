Non è certo mancato l’amore nella vita di Elisa Isoardi; dalla sua famiglia alle storie d’amore vissute, non si è mai risparmiata dal punto di vista sentimentale. Di recente è stata incalzata su un tema che spesso ritorna e sul quale già in passato si è espressa in maniera molto diretta: perchè non ha avuto figli? La conduttrice non ha ancora vissuto l’esperienza della maternità ma per lei, così come in generale, non si tratta di un traguardo obbligato bensì di una scelta di vita da prendere in spensieratezza e soprattutto nel momento giusto.

Un gesto di grande altruismo; si riassume così l’idea di Elisa Isoardi a proposito della possibilità di avere figli. Mettere al mondo una nuova vita significa dedicarsi, anima e corpo, alla crescita e soprattutto alla vicinanza in termini affettivi e materiali. Dunque, ne consegue che prima di compiere un passo del genere debbano convergere tutte le variabili del caso. Da qui, la risposta della conduttrice ad una curiosità ricorrente sul web: perchè Elisa Isoardi non ha avuto figli?

Elisa Isoardi e la maternità: “Avere figli? In questo momento sarebbe egoista…”

“Sono ancora abbastanza egoista”, queste le parole di Elisa Isoardi – in una recente intervista a La Volta Buona, a proposito del perchè non ha avuto figli, almeno per il momento. Una affermazione che si ricollega a quanto detto già settimane prima in un’intervista rilasciata a Libero. In quell’occasione focalizzò il tutto proprio sul concetto di egoismo, spiegando come appunto non fosse nelle condizioni adatte per dare tutta se stessa nell’esperienza della maternità.

“Tutto può succedere nella vita ma in questo momento sarebbe un atto egoistico, non potrei occuparmi totalmente della famiglia”, parlava così Elisa Isoardi a Libero a proposito della scelta di non avere ancora figli. Ovviamente, è la prima parte delle dichiarazioni a meritare il focus: la conduttrice non esclude la maternità per il futuro, ma quando appunto il periodo sarà propizio per mettere la costruzione di una famiglia e la crescita dei figli al primo posto.

