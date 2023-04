Perchè Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato?/ “Quando si mischiano interessi e amicizia…”

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la fine di un’amicizia

Dopo essersi conosciute ballando sul bancone di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state amiche per anni condividendo tutto al punto da aver deciso anche di vivere nella stessa città, Los Angeles. Qualcosa, poi, si è improvvisamente rotto e le due hanno rotto totalmente l’amicizia. Nessun rapporto e nessun contatto tra la Corvaglia e la Canalis che, per molto tempo, hanno anche evitato di parlare della fine dell’amicizia. Oggi, a parlarne, è stata Maddalena Corvaglia che, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato proprio della Canalis.

“E’ stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, adesso mi sono abituata alla sua assenza”, le parole della Corvaglia che ha ammesso la fine dell’amicizia senza svelare, però, i motivi della rottura. Perchè, dunque, la Canalis e la Corvaglia hanno litigato? A svelare il presunto motivo, all’interno di Pomeriggio 5, sono Roberto Alessi ed Elena Morali.

Roberto Alessi ed Elena Morali: i presunti motivi del litigio tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 25 aprile, chiamato in causa da Barbara D’Urso sui motivi che avrebbero allontanato la Corvaglia e la Canalis, Roberto Alessi spiega: “Maddalena, ad un certo punto, aveva deciso di andare a vivere a Los Angeles insieme ad Elisabetta per la grande amicizia che c’era. Dopodichè, dicono nell’ambiente, ma non so se è vero, che avrebbero portato avanti anche un progetto economico che non è finito bene. Quando si mischiano amicizie e interessi si creano queste rotture“.

“Da alcuni utenti che abitano vicino ad Elisabetta (Canalis ndr), ho letto che avevano chiuso il progetto della palestra e sembrerebbe che Elisabetta avesse chiesto la parte di Maddalena per la chiusura e i costi sostenuti e Maddalena, sembra, non li abbia voluti dare. Motivo per cui avrebbero litigato, ma non so se è vera questa cosa”, aggiunge Elena Morali.











