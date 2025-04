Le storie d’amore nascono e poi muoiono: a volte senza motivo, perché il sentimento viene spento come quando si getta dell’acqua sulla fiamma di una candela, a volte perché ci sono dei problemi caratteriali che sopraggiungono troppo tardi. Altre volte ancora ci sono dei terzi incomodi che rovinano il rapporto. Non è questo il caso di Elisabetta Canalis che si è lasciata con Georgian Cimpeanu da poco e sul cui argomento non ha voluto dire niente di niente, come suo solito.

Elisabetta Canalis e Georgian si sono lasciati/ “Tradimenti da parte del personal trainer”

Ma perché i due si sono lasciati? Come si può leggere sul settimanale Chi pare che tra i due sia finita per “motivi legati alla relazione” e non alla presenza di terze persone. Quindi non ci sono stati tradimenti, almeno stando all’ultimo gossip.

Elisabetta Canalis dopo l’amore finito è tornata in Italia per degli spot

Dopo la fine della sua relazione con l’ex fidanzato Georgian Cimpeanu, la showgirl Elisabetta Canalis è tornata in Italia per girare alcuni spot pubblicitari per la San Benedetto di cui è testimonial. Ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo nuovo stato sentimentale? No perché ci tiene alla sua privacy e non vuole gettare al gossip la sua vita, basti pensare che non l’ha fatto neanche quando è terminato il suo matrimonio con Brian Perri.

Elisabetta Canalis è in crisi col fidanzato Georgian Cimpenau?/ Spunta un indizio che fa discutere

Dal suo ex marito ha avuto la gioia più grande della sua vita ovvero la figlia Skyler Eva. Ma come si è avvicinata a Georgian? Grazie alla passione per lo sport e per il fitness in generale. Ora però è tempo per la showgirl per richiudere il suo cuore almeno per un po’, almeno per il tempo di far guarire le immancabili ferite che si hanno quando una relazione si conclude, per poi gettarsi di nuovo nella mischia con la speranza di poter incontrare quella persona in grado di farle battere il cuore.