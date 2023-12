Perchè Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati? Lei “ora parlo io”/ “Atteggiamenti mai piaciuti”

Ema Stokholma e la fine della storia d’amore con Angelo Madonia: “Ecco perché è finita”

È durata poco più di un anno la storia d’amore tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia. La Dj ed il ballerino si sono conosciuti ed innamorati sulla pista di Ballando con le stelle 2022 e la loro relazione è durata fino a qualche settimane fa. La coppia sembrava affiatata e complice con Morwenn Moguerou, questo il vero nome della Dj, molto affezionata anche alle figlie del maestro e coreografo Alessandra e Matilde. I due parlavano addirittura di nozze imminenti ed invece l’amore è naufragato. Adesso, Ema Stokholma in occasione dei suoi 40 anni ha fatto un primo bilancio sulla sua vita in un’intervista concessa a Repubblica svelando anche perché è finita con Angelo Madonia.

Nel dettaglio, Ema Stokholma sui motivi della fine della relazione con Angelo Madonia ha confessato: “Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto bene anche da sola…Sono una rompipalle.” La Dj però ha voluto precisare che il rapporto con le figlie del maestro di Ballando con le stelle non vuole perderlo.

Ema Stokholma nell’intervista a Repubblica è stata abbastanza diplomatica nei confronti dell’ex fidanzato, rivelando che la rottura è stata causata da incompatibilità caratteriali. Molto più dura, invece, si è mostrata in una precedente intervista a DiPiù. In quell’occasione alla domanda sul perché è finita con Angelo Madonia? Ema Stokholma aveva rivelato: “Dopo un anno trascorso insieme le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo.”

Ema Stokholma, infine, ha confessato che per la separazione è stata un duro colpo e ribadito per l’ennesima volta che l’amore con Angelo Madonia era vero e non costruito a tavolino nello show di Milly Carlucci per esigenze di visibilità. Entrambi ci avevano creduto davvero, infatti subito erano andati a convivere e progettavano anche il matrimonio ma poi qualcosa è andato storto. E tra i motivi principali della rottura c’è sicuramente la gelosia di Angelo Madonia.











