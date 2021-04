Perché Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera si “odiano”?/ “Rivali d’amore”, Biagio d’Anelli vero motivo..

Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera continuano a discutere all’Isola dei Famosi 2021. Lo fanno per la capanna, per il cibo e adesso anche per le foglie di palma, ma se la vera ragione fosse un’altra? In molti sono convinti che il vero motivo dell’astio tra le due sia proprio legato alla loro rivalità in amore ovvero quella che le ha legate, in tempi diversi, a Biagio d’Anelli. Già nei giorni scorsi, ancora prima del loro arrivo sull’Isola, si è molto parlato del loro passato turbolento legato proprio al loro sentimento comune per il bel gieffino che ha avuto, in tempi diversi sembra, delle storie importanti con le due adesso naufragate all’Isola dei Famosi. Al momento l’argomento non è venuto a galla e forse non ce ne sarà nemmeno l tempo visto che la Ferrera è già in nomination e questa sera potrebbe lasciare l’Isola magari fermandosi a Playa Emboscada con Beatrice Marchetti.

EMANUELA TITTOCCHIA, ISOLA DEI FAMOSI/ Con gli arrivisti vince la prova

Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera “rivali d’amore” per Biagio d’Anelli

A ricordare però il loro passato turbolento ci ha pensato il nuovo numero di Oggi che nelle Pillole di Dandolo rimarca l’astio del passato tra Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera: “Tra le naufraghe non corre buon sangue, il motivo? Le concorrenti avrebbero entrambe vissuto una relazione, a breve distanza di tempo, con l’ex gieffino e opinionista Biagio d’Anelli”. Un’occasione persa quindi per gli amanti del trash che si ritroveranno questa sera ad affrontare quello che potrebbe essere il momento dei saluti tra le due dopo i battibecchi dei giorni scorsi. Verrà fuori la questione D’Anelli?

LEGGI ANCHE:

Emanuela Tittocchia "Ho sofferto di anoressia, non mi piacevo"/ "Oggi non permetto.."Arianna David Vs Emanuela Tittocchia/ "Critica Walter Zenga? Non sei genitore, io sì"

© RIPRODUZIONE RISERVATA