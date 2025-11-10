Emanuele Filiberto e l'ex moglie Clotilde Courau, perché si sono lasciati? L'annuncio della separazione a inizio anno dopo un matrimonio e due figlie

C’è anche Emanuele Filiberto di Savoia tra gli ospiti della nuova puntata pomeridiana de La volta buona, in onda oggi su Rai 1 con Caterina Balivo. L’occasione è quella di ripercorrere non solo la carriera e la vita dell’imprenditore, divenuto nel corso degli anni anche un noto personaggio televisivo, ma anche la sua sfera sentimentale e il lungo matrimonio che da poco tempo si è messo ufficialmente alle spalle.

Emanuele Filiberto ha infatti vissuto una lunga e romantica relazione sentimentale con l’ex moglie Clotilde Courau, attrice di origini francesi a classe 1969. Insieme hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio, celebrato a Roma nel 2003, e con la nascita di due figlie, Vittoria e Luisa, rispettivamente nel 2003 e nel 2006.

Tuttavia l’idillio d’amore della coppia è giunto ufficialmente ai titoli di coda; a inizio 2025, infatti, Emanuele Filiberto ha annunciato la rottura con Clotilde Courau dopo oltre 20 anni di matrimonio.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau: perché si sono lasciati

Già a inizio anno emersero numerosi rumors e indiscrezioni su una possibile rottura tra Emanuele Filiberto e l’ex moglie Clotilde Courau. La notizia era nell’aria ormai da diverso tempo e, alla fine, fu ufficializzata dallo stesso personaggio televisivo in un’intervista al Corriere della Sera, comunicando che “siamo separati da quattro anni“.

La coppia dunque, aveva preso questa decisione diversi anni prima senza però averla mai annunciata in forma pubblica. Tra di loro nessun dissapore, ha rassicurato: “Andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose“.

In seguito alla separazione, Emanuele Filiberto ha ora aperto un nuovo capitolo della sua vita al fianco della nuova fidanzata Adriana Abascal, imprenditrice e modella che nel 1988 è stata eletta Miss Messico: “Quando le storie finiscono bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene“.