Emis Killa non parteciperà al Festival di Sanremo 2025. La notizia è arrivata il 29 gennaio scorso, quando lo stesso rapper ha voluto informare i fan della decisione presa a causa delle indagini per associazione a delinquere. Questo sarebbe stato il suo primo Festival in assoluto e non parteciparvi gli ha causato molto dolore. Nelle storie su Instagram ha anche voluto ringraziare Carlo Conti per averlo scelto, rammaricato per l’epilogo inaspettato degli eventi.

Ma cos’è successo a Emis Killa? E perchè ha deciso di ritirarsi a Sanremo 2025? Il rapper è stato indagato nell’inchiesta Doppia Curva per associazione a delinquere. Si tratta della scoperta di un clan di criminalità organizzata nella curva ultràs di Milan e Inter. Emis Killa è finito dritto nel registro degli indagati per via del fatto che è amico di Fabiano Capuzzo e i fratelli Lucci. Per quanto riguarda quest’ultimo, infatti, viene definito come colui che tramite contatti con personalità quali Fedez e Emis Killa è riuscito ad “ottenere accordi per la gestione di concerti a livello nazionale e internazionale”.

Il famoso rapper Emis Killa ha deciso di non partecipare alla famosa kermesse italiana dopo aver scoperto di essere stato inserito nel registro degli indagati. Nell’annuncio su Instagram, il cantante ha precisato di aver ricevuto solo il Daspo, e quindi il divieto di andare allo stadio per tre anni. Successivamente, invece, sono uscite altre rivelazioni sull’indagine per associazione a delinquere. Durante questa edizione di Sanremo 2025 il rapper doveva portare sul palco dell’Ariston il brano “Demoni”.

Si trattava di una canzone composta da Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abate, mentre insieme a Lazza avrebbe portato in scena “100 messaggi” durante la serata dedicata alle cover. Secondo quanto dichiarato da Emis Killa, il suo brano inedito parlava di una storia d’amore tra due persone che si conoscono da poco tempo e iniziano a mostrare i reciproci Demoni all’altra persona, come accade nelle storie d’amore novelle dove tutto è ancora da scoprire, compresa la passione. Ecco cos’ha dichiarato il rapper dopo l’annuncio del ritiro: “​Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.