Perchè Enzo Iacchetti conduceva Striscia La Notizia da casa?/ I motivi

Enzo Iacchetti, assente a Striscia La Notizia: come mai?

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio sono tornati come coppia alla conduzione di Striscia La Notizia, per grande richiesta del pubblico. Ormai, però, è quasi un mese che Iacchetti conduce le puntate del Tg satirico da casa e i fan sono sempre più preoccupati.

In molti hanno pensato che Enzo Iacchetti avesse gravi problemi di salute o che avesse di nuovo contratto il covid. Nulla di tutto ciò! Il comico ha semplicemente avuto una brutta influenza che lo ha costretto a rimanere a casa, in smart working. Non è nulla di grave, anzi, dall’indiscrezioni che si leggono sul web sembra che il conduttore tornerà in studio a Striscia La Notizia, questa sera 7 gennaio 2023. Le puntate andate in onda fino a questo momento erano, dunque, registrate e non corrispondono al periodo reale in cui “Enzino” era assente.

Il ritorno di Enzo Iacchetti e di Ezio Greggio a Striscia La Notizia

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio sono tornati a Striscia La Notizia dal 12 dicembre 2022, la coppia storica del TG satirico ha fatto il suo ritorno. Come ospiti a Verissimo, i comici hanno parlato del loro rientro nel programma di Antonio Ricci: “Ormai conduco Striscia da 70 anni” scherza Greggio.

Enzo Iacchetti, invece, aggiunge: “Io sono felice di tornare perchè è l’unico posto, in tutta la Lombardia, in cui trovo il parcheggio”. Il comico aggiunge che insieme a loro a condurre ci sarà anche Lucino, il cane di Iacchetti: “Ora è in Qatar per i Mondiali” scherza il comico. Insomma, il duo comico è davvero tra i più apprezzati di Striscia La Notizia e il pubblico ha chiesto più volte il loro ritorno.

