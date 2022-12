Perché Enzo Iacchetti è assente a Striscia La Notizia? “È indisposto”/ Come sta? Al suo posto Enrico Beruschi

Perché Enzo Iacchetti è assente a Striscia La Notizia nella puntata del 15 dicembre 2022?

Perché Enzo Iacchetti è assente a Striscia La Notizia? È questa la domanda che molti telespettatori del celebre Tg satirico di Canale 5 si saranno posti questa sera, 15 dicembre, nel vedere che al fianco di Ezio Greggio non c’è il suo storico compagno d’avventura. A dare una risposta a questa domanda è stato un comunicato pubblicato proprio sul sito di Striscia che comunica dunque il motivo dell’assenza di Iacchetti.

“Causa indisposizione di Enzo Iacchetti, questa sera a Striscia la notizia esordisce come conduttore Enrico Beruschi, dietro al bancone del tg satirico accanto a Ezio Greggio.” si legge nel comunicato di Striscia, che aggiunge – “Si riforma così la coppia anni 80 della storica trasmissione di Antonio Ricci Drive In.”

Enzo Iacchetti, come sta e quando tornerà a Striscia la Notizia

Ma come sta Enzo Iacchetti e qual è l’indisposizione che lo costringe ad assentarsi a Striscia La Notizia? È ancora il comunicato a chiarire che il conduttore “sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà la puntata da casa.” Non è dunque chiaro cosa sia accaduto a Iacchetti né se tornerà al celebre bancone di Canale 5 già nella prossima puntata o bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Intanto il comunicato di Striscia la Notizia regala qualche informazione sul conduttore che prenderà il suo posto: “Enrico Beruschi, 81 anni, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Nel 1972 lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi inconfondibili personaggi divertenti e sfortunati. È anche giunto quinto a Sanremo ’79 con la canzone-tormentone ‘Sarà un fiore’”.

