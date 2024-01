Perché Ernesto Russo ha abbandonato Uomini e Donne?/ Sgarro di Ida Platano: “Ho subito un lutto ma lei…”

Ernesto Russo spiega perché ha deciso di abbandonare Uomini e Donne e Ida Platano

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne ha subito nelle ultime puntate un bel po’ di scossoni. Mentre continuano ad arrivare segnalazioni su Mario Cusitore, la tronista ha visto andar via due suoi corteggiatori: David ed Ernesto Russo. Quest’ultimo ha voluto chiarire le motivazioni che l’hanno portato a questa decisione attraverso i microfoni di Isa e Chia.

Ida Platano, esterna e lite con Mario Cusitore/ Poi Ernesto Russo lascia Uomini e Donne

“Volevo fare chiarezza sui motivi che mi hanno spinto ad andare via. – ha esordito l’ex cavaliere e corteggiatore di Uomini e Donne – Dopo aver chiamato Ida “zerbino” ovviamente c’è stato un distacco da parte di entrambi.” Non è stato però questo il motivo principale che lo ha portato a dirle addio. “La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto, e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia.” ha tuonato.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Mario vuole andare via, lei lo rincorre e Gianni sbotta: "Non elemosinare..."

Ernesto Russo contro Ida Platano: “Siamo due mondi diversi e io preferisco il mio”

Da qui la presa di coscienza di Ernesto: “La mia decisione di andare via, quindi, è stata per questo. Addirittura Maria De Filippi, all’ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto ‘Ernesto, come stai?’. Non aggiungo altro.” Per l’ex corteggiatore, non c’era l’affinità giusta con Ida: “Siamo due mondi diversi, e sinceramente preferisco il mio. – ha aggiunto, per poi concludere – Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre, ma non mi è sembrato il caso in quel contesto. In questa esperienza mi sono comunque divertito e ringrazio tutti, dalla redazione al trucco e parrucco. Ora auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA